«Власти отчаянно нуждаются в деньгах. И готовы занимать на самых дрянных условиях»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о размещении Беларусью в РФ облигаций на 100 млрд. российских рублей.

– В субботу белорусскому правительству разрешили разместить в России государственных облигаций на 100 миллиардов российских рублей за ближайшие три года. И кое-кто мне сразу впечатлился, что теперь белорусские власти смогут себе ни в чем не отказывать.

Так я бы для начала заметил, что между понятиями «хотеть денег» и «получить денег», есть некоторая тонкая разница. И что белорусские власти за последнее время хотели денег много и разнообразно.

От Азербайджана хотели и от размещения облигаций на азиатских рынках. Хотели, хоть и не очень громко от арабских фондов и, на всякий случай, от Казахстана. Отдельно хотели от великого восточного брата – Китая. Можно связанных и можно в юанях.

Евразийский фонд в прошлом году выдал 500 миллионов и сказал, что лимиты для белорусских властей у него закончились. Но когда такие туманные намеки мешали властям хотеть дальше?

Даже от Евросоюза еще в начале года белорусские власти не брезговали хотеть хотя бы три копейки. И можно даже на борьбу с Covid.

А как они хотели денег от России! Ах, эти российские кредиты. Ведь нет на свете ничего слаще. Стабилизационные от правительства и целевые от банков. На компенсацию за разницу в цене нефти и на оплату российского газа. На то, чтобы построить что-то ненужное, или продать то, что никак не продается. В долларах или российских рублях. И если прямо сейчас нет трех миллиардов, то можно несколько траншей, но, чтобы первый был завтра.

Но только вот в последнее время все эти желания так и не дошли до стадии материализации. Потому что можно хотеть продать свои долги на российском рынке на 100 миллиардов, но ведь не факт, что купят. Российские госбанки уже начали потихонечку сворачивать некоторые белорусские сделки из-за угрозы американских санкций. Оно им надо – открывать новые?

Конечно, обнародованные в указе желание получить денег, может быть поводом о чем-нибудь с кем-нибудь договориться. Но вот, по состоянию на текущий момент, указ демонстрирует только как отчаянно белорусские власти нуждаются в деньгах.

И что они готовы занимать на самых дрянных условиях. Потому что облигации на три года в российских рублях – это размещение очень далекое от идеала. А готовность заранее компенсировать долг своими активами – это вообще не про гарантии, а про сомнительность репутации заемщика.

Так что перспективы размещения белорусских облигаций на российском рынке пока выглядят туманно. А вот решение распотрошить агентство по гарантированию вкладов – это реальность. Так что, когда у какого-нибудь белорусского банка случится неприятность, может оказаться, что некому будет компенсировать вкладчикам их потери.

А ведь белорусские банки давно уже не были так близки к массовым неприятностям, как теперь. Потому что Нацбанк дает им денег неохотно и скупо, а правительство, совсем наоборот, требует делиться с заводами очень настойчиво. Вот в начале года банки помогли БМЗ на 1,6 миллиарда рублей, а теперь после американских санкций в очередь за помощью, видимо, выстроится нефтяная отрасль.

И не удивительно, что белорусским властям нужны деньги, и они ищут способы эти деньги хоть где-нибудь получить. Зная белорусские власти, так как знаем их мы с тобой, было бы удивительно, если бы не просили. Я мог бы сказать: деньги нужны сейчас как никогда. Но не скажу. Потому что завтра они, видимо, будут еще нужнее, так чего ж каждый раз повторять одно и тоже?

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