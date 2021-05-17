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Мужчина направил «предмет, похожий на автомат» на подростков, схвачен ими же. Парни рассказали, как это было (видео, обновлено)
Источник материала: Onliner
Необычные ролевые игры происходили вчера на одной из детских площадок в Гродно. Следственный комитет рассказывает, что пьяный 45-летний мужчина направлял «предмет, схожий с автоматом» на 17-летнего парня и его друга, угрожал им. Юноши сами задержали автоматчика и обратились в милицию.
Предыстория этой ситуации пока непонятна. Неизвестно, что вызвало агрессию, что это за «автомат» и откуда взялся. С этим теперь разбираются следствие и эксперты.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство).
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МВД опубликовало рассказ парней. По их словам, пьяный мужчина ни с того ни сего достал из-за пазухи «оружие» и со словами «Я вам сейчас устрою» направил его на ребят. Мужчину повалили, забрали автомат и держали до прибытия милиции.
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Мужчина направил «предмет, похожий на автомат» на подростков, схвачен ими же. Парни рассказали, как это было (видео, обновлено)
Необычные ролевые игры происходили вчера на одной из детских площадок в Гродно. Следственный комитет рассказывает, что пьяный 45-летний мужчина направлял «предмет,...
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