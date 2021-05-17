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Курсы валют 17 мая: доллар стремится к минимуму за пять месяцев
Источник материала: Onliner
Доллар на Московской бирже проседает третий день подряд. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже также стартовали с падения американской валюты. Она стремится к минимуму за пять месяцев.
Доллар просел на 0,56 копейки и торгуется по 2,5159.
Евро упал на 0,12 копейки. Сейчас его продают и покупают по 3,0594.
Сотня российских рублей набрала 0,43 копейки. Она стоит 3,4105.
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