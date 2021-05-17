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Курсы валют 17 мая: доллар стремится к минимуму за пять месяцев

17.05.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Доллар на Московской бирже проседает третий день подряд. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже также стартовали с падения американской валюты. Она стремится к минимуму за пять месяцев.

Доллар просел на 0,56 копейки и торгуется по 2,5159.

Евро упал на 0,12 копейки. Сейчас его продают и покупают по 3,0594.

Сотня российских рублей набрала 0,43 копейки. Она стоит 3,4105.

В субботу доллар потерял 0,41 копейки, опустившись до 2,5215. Евро набрал 0,10 копейки и вырос до 3,0606 белорусского. Сотня российских рублей потеряла 0,8 копейки и стоила 3,4062.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар на Московской бирже проседает третий день подряд. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже также стартовали с падения американской валюты. Она...
 
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