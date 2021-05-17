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ГАИ Минской области: «Сотрудники передвигаются на мощных мотоциклах». Какие байки показали на фото?
Источник материала: Onliner
ГАИ Минской области сообщает, что начинает патрулировать дороги на байках. «Сотрудники передвигаются на мощных мотоциклах и способны настигнуть любого нарушителя на мототранспорте», — говорится в заявлении. Давайте посмотрим, что за аппараты.
Заметка про мотоциклы на
Что касается «Гуся», это хоть и не топовый «оппозитник» BMW, но быстро перемещаться он способен. Причем BMW GS может это как по асфальту, так и за его пределами. Обе эти модели мы уже неоднократно видели.
Несколько снимков с мототехникой опубликовали в телеграм-аккаунте ГАИ. Там отметили, что мотопатруль можно увидеть на дорогах Минского, Логойского, Смолевичского, Борисовского и Солигорского районов.
Здесь на снимках уже не совсем «показушные» фотографии с каких-то парадов или выставок, а действительно техника, которая выехала на патрулирование дорог. Мы снова можем заметить BMW F800GS с цепным приводом и неплохой проходимостью. Это модель 2017 года. Кроме того, на фотографиях засветились два «Минчика», которые трудно назвать мощными: Х250 и Scrambler (SCR250). Эти мотоциклы с трудом разгоняются до скорости выше 100 км/ч и уж точно не смогут преследовать нарушителя, если тот будет хотя бы на Honda CBR 600 конца 1990-х.
К слову, у Минской ГАИ еще есть Yamaha FJR1300, которую не показали на снимках. Этот спорт-турист отлично подходит для дальних путешествий. Байк оснащен рядным 4-цилиндровым мотором мощностью более 140 л. с. Минимум вибраций — максимум комфорта.
В ГАИ рассказали, что в деревне Кривичи Солигорского района сотрудники мотопатруля остановили водителя мотоцикла «Минск». На фото мы видим пожилого мужчину на «Минск» D4 50. Если в пресс-релизе говорится о задержании мужчины именно на этой модели, то некорректно называть ее мотоциклом. Это мопед, который разгоняется максимум до 55 км/ч (мощность мотора — 2,7 л. с.): его можно догнать и на не самом быстром электросамокате.
синий, минивэн, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
синий, седан, дизель 2.5 л, автоматическая, задний привод
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
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ГАИ Минской области сообщает, что начинает патрулировать дороги на байках. «Сотрудники передвигаются на мощных мотоциклах и способны настигнуть любого...
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