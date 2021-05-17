ГАИ Минской области: «Сотрудники передвигаются на мощных мотоциклах». Какие байки показали на фото?

Источник материала: Onliner

ГАИ Минской области сообщает, что начинает патрулировать дороги на байках. «Сотрудники передвигаются на мощных мотоциклах и способны настигнуть любого нарушителя на мототранспорте», — говорится в заявлении. Давайте посмотрим, что за аппараты.





Заметка про мотоциклы на БЕЛТА подкреплена фотографией с двумя мотоциклами сотрудников ГАИ: Harley-Davidson Electra Glide и BMW GS (F-серии). Мотоциклы откровенно неплохие. Harley-Davidson появился у органов еще в 2016 году. На таких Electra Glide нередко можно встретить американских полицейских в фильмах. Для преследования нарушителей на машинах он подходит отлично. Но за спортбайком не угонишься.





Что касается «Гуся», это хоть и не топовый «оппозитник» BMW, но быстро перемещаться он способен. Причем BMW GS может это как по асфальту, так и за его пределами. Обе эти модели мы уже неоднократно видели.

Несколько снимков с мототехникой опубликовали в телеграм-аккаунте ГАИ. Там отметили, что мотопатруль можно увидеть на дорогах Минского, Логойского, Смолевичского, Борисовского и Солигорского районов.





Здесь на снимках уже не совсем «показушные» фотографии с каких-то парадов или выставок, а действительно техника, которая выехала на патрулирование дорог. Мы снова можем заметить BMW F800GS с цепным приводом и неплохой проходимостью. Это модель 2017 года. Кроме того, на фотографиях засветились два «Минчика», которые трудно назвать мощными: Х250 и Scrambler (SCR250). Эти мотоциклы с трудом разгоняются до скорости выше 100 км/ч и уж точно не смогут преследовать нарушителя, если тот будет хотя бы на Honda CBR 600 конца 1990-х.





К слову, у Минской ГАИ еще есть Yamaha FJR1300, которую не показали на снимках. Этот спорт-турист отлично подходит для дальних путешествий. Байк оснащен рядным 4-цилиндровым мотором мощностью более 140 л. с. Минимум вибраций — максимум комфорта.

В ГАИ рассказали, что в деревне Кривичи Солигорского района сотрудники мотопатруля остановили водителя мотоцикла «Минск». На фото мы видим пожилого мужчину на «Минск» D4 50. Если в пресс-релизе говорится о задержании мужчины именно на этой модели, то некорректно называть ее мотоциклом. Это мопед, который разгоняется максимум до 55 км/ч (мощность мотора — 2,7 л. с.): его можно догнать и на не самом быстром электросамокате.