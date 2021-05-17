Мининформ ограничил доступ к сайту probono.by

Источник материала: Onliner

Министерство информации внесло сайт probono.by в список ресурсов, доступ к которым ограничен. Теперь при попытке зайти на сайт отображается стандартная заглушка, которая сообщает, что решение принято Мининформом в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

Probono.by — волонтерский проект, на котором собраны инициативы для помощи тем, кто пострадал во время задержания на уличных акциях и других событий второй половины прошлого года.