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Мининформ ограничил доступ к сайту probono.by

17.05.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство информации внесло сайт probono.by в список ресурсов, доступ к которым ограничен. Теперь при попытке зайти на сайт отображается стандартная заглушка, которая сообщает, что решение принято Мининформом в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

Probono.by — волонтерский проект, на котором собраны инициативы для помощи тем, кто пострадал во время задержания на уличных акциях и других событий второй половины прошлого года.

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Министерство информации внесло сайт probono.by в список ресурсов, доступ к которым ограничен. Теперь при попытке зайти на сайт отображается стандартная заглушка,...
 
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