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Дизайнеры преобразили старый дом и сделали очень вызывающий интерьер. Вот что получилось

17.05.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорус, как никто другой, понимает, как тяжело бывает, когда в повседневности не хватает солнечного тепла и буйства красок. Как ни странно, даже в жаркой Флориде людям порой недостает ярких цветов, и они решают добавить их в свой интерьер. Так поступила семья из пяти человек из города Корал-Гейблс. Чтобы преобразить собственный  дом, они обратились в дизайнерскую студию Bunsa, у которой получилось вдохнуть в старое здание, построенное в 1955 году, новую жизнь. Фотографии интерьера публикует журнал Architectural Digest.

Какие приемы использовала команда, чтобы дом снова стал не только уютным, но еще и не скучным (все-таки в нем, кроме двух взрослых, поселятся еще и трое детей)? Прежде всего — яркие обои с необычными узорами, мебель броских цветов, ковры ручной работы. Дополнили это раритетными кожаными креслами, картинами из семейной коллекции. В отделке отдавалось предпочтение дереву спокойных тонов. Получилось смелое сочетание разных стилей, которые тем не менее не противоречат друг другу и создают единое пространство.

Дизайнеры преобразили старый дом и сделали очень вызывающий интерьер. Вот что получилось
Дизайнеры преобразили старый дом и сделали очень вызывающий интерьер. Вот что получилось
Дизайнеры преобразили старый дом и сделали очень вызывающий интерьер. Вот что получилось
Дизайнеры преобразили старый дом и сделали очень вызывающий интерьер. Вот что получилось
Дизайнеры преобразили старый дом и сделали очень вызывающий интерьер. Вот что получилось
Дизайнеры преобразили старый дом и сделали очень вызывающий интерьер. Вот что получилось
Дизайнеры преобразили старый дом и сделали очень вызывающий интерьер. Вот что получилось

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Белорус, как никто другой, понимает, как тяжело бывает, когда в повседневности не хватает солнечного тепла и буйства красок. Как ни странно, даже в жаркой Флориде...
 
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