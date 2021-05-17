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Ждать ли тепла этим летом? Что говорят синоптики и приметы
Источник материала: UDF
Фото bigbookname.com
Синоптики: лето может быть дождливым
Долгосрочный прогноз на сезон белорусские синоптики не составляют. Предварительный прогноз на первый месяц лета может появиться в конце мая – начале июня. Пока белорусские синоптики сообщают лишь, что в ближайшие дни нас ждет теплая, но мокрая погода.
Росгидромет сделал вероятностные прогнозы температурного режима в России на апрель-сентябрь. Оправдываемость этих прогнозов 65-70%. По прогнозу, в Смоленской, Брянской и Псковской областях, которые граничат с Беларусью, среднемесячная температура на протяжении мая ожидалась выше нормы. В июне и июле – в районе нормы. Ив августе тоже выше.
Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, опубликовала прогноз погоды на лето. Если судить по опубликованной карте, ожидается, что этим летом в Беларуси будет дождливо.
Народные приметы: надежд на тепло не много
Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская рассказывает, что 12 мая в Минске был слышен свист птиц. А свист – редкое явление. По приметам, он к похолоданию. И действительно, с 13 мая начались похолодание и дожди. Также можно сказать, что в ближайшее время будут сильные грозы и ветры.
– У нас в плане погоды очень нехорошим был день Сороки. Это 22 марта. Был собачий холод: мороз, снег. Считается, что если на Сороки хорошая, дружная капель, то столько же будет и тепла, и воды, и трава поднимется высоко в мае. Но дружной капели на Сороки не было.
Скоро ли наступит тепло – это наши предки оценивали по березовым листьям. Если береза хорошо распустилась, то тепло скоро. Сейчас березовые листья распустились только в городе, в лесу особо и нет. Также хорошую погоду по приметам предвещали ласточки и стрижи, а их сейчас не видно.
– Надежды на что-то теплое у нас пока нет, – резюмирует этнолог.
Что ж, поживем – увидим.
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Ожидается, что этим летом в Беларуси будет дождливо.
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