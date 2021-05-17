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Почему гомельчанин, голосовавший за Лукашенко, теперь боится выходить из дома?

17.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему гомельчанин, голосовавший за Лукашенко, теперь боится выходить из дома?
Фото: gomel.today
Сутки за БЧБ носки, штраф за БЧБ снежинки — подобные новости стали обычным делом в последнее время. Но, как оказалось, попасть под раздачу теперь бояться даже те, кто голосовал за Лукашенко. Просто и среди них есть люди, которым нравятся белый и красный цвета. Почему гомельчанин боится оказаться в РОВД из-за обычной прогулочной коляски, он рассказал редакции «Сильных Новостей».

На такие неприятные мысли мужчину навели последние новости. Он вспоминает беременную минчанку, которую задержали за БЧБ-снежинки на окнах, и оштрафовали 2 900 рублей, мужчину, на которого составили протокол за то, что он оставил на балконе красно-белую коробку от телевизора.

«Честно говоря, становится не то, что плохо от всего происходящего, а уже страшно выходить на улицу», — говорит Андрей.


Дело в том, что примерно в 2015-2016 году он с женой купил коляску. «Она нам очень понравилась. Мыслей о БЧБ не было», — утверждает мужчина. Сейчас младшему малышу 8 месяцев — самое время пересаживать его в прогулочную коляску, которая до сих пор сохранилась в отличном состоянии. Вот только есть проблема — коляска БЧБ-цвета. В виду последних событий родители оттягивают этот момент до последнего: возят сына в автолюльке, хотя она ему уже не по размеру. А пересадить в прогулку страшно — вдруг задержат и отвезут в РОВД.

Почему гомельчанин, голосовавший за Лукашенко, теперь боится выходить из дома?

«Скрывать не стану, всей семьёй голосовали за Лукашенко. На пикеты не ходили и никогда даже и не собирались. Но вот это БЧБ очень стремает. Нам не нужны проблемы, я не сторонник Тихановской», — утверждает Андрей.


Мужчина говорит, что он хочет лишь спокойно отдыхать и гулять по городу, по парку, ходить по магазинам, «не думая, что сейчас усадят и повезут в отдел». Он задается вопросом, а есть ли у него шанс спокойно погулять с маленьким сыном. Впрочем, этот вопрос, видимо, останется без ответа.
 
Теги: Новости
 
 
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