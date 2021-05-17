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Фото: gomel.today

«Сильных Новостей»

«Честно говоря, становится не то, что плохо от всего происходящего, а уже страшно выходить на улицу», — говорит Андрей.

«Скрывать не стану, всей семьёй голосовали за Лукашенко. На пикеты не ходили и никогда даже и не собирались. Но вот это БЧБ очень стремает. Нам не нужны проблемы, я не сторонник Тихановской», — утверждает Андрей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему гомельчанин, голосовавший за Лукашенко, теперь боится выходить из дома? На такие неприятные мысли мужчину навели последние новости.

На такие неприятные мысли мужчину навели последние новости. Он вспоминает беременную минчанку, которую задержали за БЧБ-снежинки на окнах, и оштрафовали 2 900 рублей, мужчину, на которого составили протокол за то, что он оставил на балконе красно-белую коробку от телевизора.Дело в том, что примерно в 2015-2016 году он с женой купил коляску. «Она нам очень понравилась. Мыслей о БЧБ не было», — утверждает мужчина. Сейчас младшему малышу 8 месяцев — самое время пересаживать его в прогулочную коляску, которая до сих пор сохранилась в отличном состоянии. Вот только есть проблема — коляска БЧБ-цвета. В виду последних событий родители оттягивают этот момент до последнего: возят сына в автолюльке, хотя она ему уже не по размеру. А пересадить в прогулку страшно — вдруг задержат и отвезут в РОВД.Мужчина говорит, что он хочет лишь спокойно отдыхать и гулять по городу, по парку, ходить по магазинам, «не думая, что сейчас усадят и повезут в отдел». Он задается вопросом, а есть ли у него шанс спокойно погулять с маленьким сыном. Впрочем, этот вопрос, видимо, останется без ответа.