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«В моей голове это более чем скандально, и я не понимаю, как литовское государство могло это допустить. Это означает, что наши решения открывают путь преступной деятельности этих режимов и на территории Литвы. Я подозреваю, что это не случайно. Было бы очень странно предположить, что за пять лет, даже если бы были проблемы, их нельзя было решить. Видимо, кто-то очень заинтересован в том, чтобы они не решались», - заявил Мариус Лауринавичюс, эксперт Вильнюсского института политического анализа.

Рентген выключен — сигареты текут

«Раньше мы находили её каждую неделю, а теперь каждый второй или каждый третий день. Не знаю, случайно ли это, но такое впечатление, что после тех президентских выборов, белорусская сторона контрабанду уже не ограничивает», - сказал Роландас Шлепетис.

Контрабанда — важный источник дохода

«Для таких режимов, как Лукашенко и Путин, контрабанда — это государственный бизнес. Рост в последнее время неудивителен. Лукашенко столкнулся с экономическими проблемами в результате санкций, очевидно, что он пытается компенсировать это криминальным бизнесом. Теперь это источник дохода, который должен компенсировать другие потери», - говорит он.

«Согласно источникам криминальной разведки, некоторые сигареты, которые ввозятся в Литовскую Республику, загружаются на заводах по производству удобрений, где формируются вагоны. У нас есть данные, что сотрудники этих компаний даже сообщают преступникам, какой вагон предназначается поставщику и они знают, что этот вагон поедет в Литву в Клайпеду. Поэтому туда нужно помещать сигареты, которые потом будут контрабандой ввозить в Литву», - сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литва: Контрабанда — бизнес белорусских властей, сигареты закладывают в вагоны прямо на заводах Литовский Комитет национальной безопасности занялся серыми схемами Минска.

Буквально две недели тому литовские таможенники изъяли 30 500 пачек контрабандных сигарет, которые были спрятаны в одном из вагонов грузового поезда. Это далеко не единственная контрабанда, которую смогли поймать, но важно то, что из-за неработающего рентгеновского оборудования обнаружить контрабанду в разы сложнее.Ежедневно белорусско-литовскую границу пересекают минимум 20 товарных поездов. Контрабандисты прекрасно знают, что рентген не работает и это стало причиной того, что две трети сигарет, вывозимых из Беларуси, доставляются в Литву по железной дороге. А в этом году поток контрабанды значительно вырос и может стать рекордным.К примеру, только Госпогранслужба Литвы за четыре месяца этого года выявила 17 случаев железнодорожной контрабанды, а железнодорожники находят контрабанду сигарет из Беларуси буквально через день.Эксперты говорят, что рост контрабанды обусловлен тем, что на режим Лукашенко влияют западные санкции, а экономическая ситуация в стране очень быстро ухудшается.По словам Мариуса Лауринавичюса, контрабанда сигарет в настоящее время является важным источником дохода для так называемой власти в Беларуси.Об этом говорят и другие официальные лица в Литве. По словам представителя Госпогранслужбы Донатаса Шкарнулиса, сигареты уже закладывают в вагоны на территории заводов.В статье говорится, что на прошлой неделе Комитет национальной безопасности собирался по этой проблеме, но подробности встречи не разглашаются.