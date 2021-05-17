ОГП требует от силовиков прекратить «преступную практику фабрикации политически мотивированных дел»

На фоне задержания своих активистов Объединенная гражданская партия (ОГП) выступила с заявлением, в котором призвала власти вернуться в правовое поле и прекратить преследовать людей за их позицию.





«Режим оказался как во внешней, так и во внутренней изоляции, и основной инструмент, позволяющий сохранить иллюзию его власти, — это насилие, — говорится в заявлении политсовета ОГП, текст которого поступил в БелаПАН. — Схвачены Анатолий Лебедько (экс-лидер ОГП), Владимир Шанцев (лидер Могилевской областной организации ОГП), фабрикуется административное дело на Николая Уласевича (лидер Гродненской областной организации ОГП)».

В партии напомнили, что к лишению свободы приговорены заместитель председателя Александр Кабанов и член национального комитета ОГП Владимир Непомнящих, под стражей в рамках уголовных дел находятся члены политсовета Леонид Судаленко и Сергей Ольшевский. В отношении председателя ОГП Николая Козлова «продолжается «расследование» политически мотивированного уголовного дела». Многие активисты «отсидели административные аресты, получили неподъемные штрафы».

«Вместо верховенства права действует провозглашенный принцип: «Бывают времена, когда не до закона», — говорится в заявлении. — Нет ни состязательности процесса, ни независимости судей. Судьи намеренно закрывают глаза на очевидную абсурдность обвинений, пренебрегая доказательствами защиты, принимают несправедливые решения, тем самым поощряют беспредел и продолжение репрессий. На таком шатком основании, как насилие и тирания (игнорирование законов), ни один режим долго не продержится».

«Мы требуем, чтобы сотрудники силовых структур прекратили преступную практику произвольных задержаний, фабрикации политически мотивированных административных и уголовных дел. Мы призываем судей и сотрудников силовых структур вернуться в правовое поле, остановить бессмысленную борьбу с национальными символами Беларуси и преследование людей за выражение их гражданской позиции», — заявили в ОГП.

Анатолий Лебедько был задержан 15 мая около минского Дома правосудия, где проходил процесс по «делу студентов».

Владимира Шанцева задержали 13 мая на работе, на следующий день его осудили на 15 суток административного ареста по статье о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.

6 мая на Николая Уласевича составили административный протокол за бело-красно-белый флаг в окне беседки на его частном подворье. У него изъяли символику, а также монитор от компьютера.

Суд Октябрьского района Могилева 14 апреля приговорил блогера Александра Кабанова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), и оскорблении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей (статья 369 УК).

Суд Советского района Гомеля в закрытом режиме в здании СИЗО-3 приговорил пенсионера МВД Владимира Непомнящих к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в угрозе насилия (статья 366 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Правозащитник Леонид Судаленко с 18 января находится в гомельском СИЗО № 3, его обвиняют по ст. 342 УК (массовые беспорядки).

Фигуранта «дела «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Под стражей он находится с 22 декабря 2020 года.

В отношении Николая Козлова возбуждено дело по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания). Он на свободе.