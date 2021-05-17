ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитники: в воскресенье в Минске было задержано не менее 16 человек

17.05.2021 11:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Правозащитники сообщают о задержании в Минске в минувшее воскресенье, 16 мая, не менее 16 человек.

Правозащитники: в воскресенье в Минске было задержано не менее 16 человек

По информации на правозащитном сайте spring96.org, возле Цнянского водохранилища около 17.50 была задержана группа велосипедистов. Не менее 14 человек на четырех микроавтобусах увезли в Советское РУВД «для выяснения обстоятельств». До суда их доставили в изолятор на Окрестина.

Задержанные — участники велопробега Toure de Tsna. Сообщается, что один человек был задержан за майку с надписью «АнтиЛукашенко».

В числе задержанных Артем Антюх, Павел Бокшиц, Максим Ганин, Георгий Гошко, Илья Загорнов, Сергей Зайковский, Леонид Кузьмич, Владислав Кутас, Матвей Лазарь, Юлия Никитина, Денис Парамонов, Константин Семенов, Денис Рудковский, Артур Чумак.

Возле Комаровского рынка задержали минчанку Елену Гаврилову. Ее доставили в Советское РУВД. Причины и обстоятельства задержания пока неизвестны.

Также 16 мая на улице Сердича была задержана врач-кардиолог Ольга Корнеева. Ее предположительно доставили во Фрунзенское РУВД.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники сообщают о задержании в Минске в минувшее воскресенье, 16 мая, не менее 16 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ Минской области: «Сотрудники передвигаются на мощных мотоциклах». Какие байки показали на фото?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by