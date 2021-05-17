Евро и доллар падают утром в понедельник

Европейская и американская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 17 мая.





Доллар теряет 0,0056 пункта — 2,5159 белорусского рубля, а евро 0,0012 пункта — 3,0594 белорусского рубля.

А вот российская валюта добавляет 0,0043 пункта — 3,4105 белорусского рубля за 100 российских.

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