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Евро и доллар падают утром в понедельник
Источник материала: Навiны
Европейская и американская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 17 мая.
Доллар теряет 0,0056 пункта — 2,5159 белорусского рубля, а евро 0,0012 пункта — 3,0594 белорусского рубля.
А вот российская валюта добавляет 0,0043 пункта — 3,4105 белорусского рубля за 100 российских.
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Европейская и американская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 17 мая.
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