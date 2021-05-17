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"Прекратите насилие над правдой и людьми!" ОГП обратилась к судьям и силовикам

17.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявление Политсовета ОГП опубликовано на странице партии в фейсбуке



"Судьи и сотрудники силовых структур, прекратите участвовать в насилии над правдой и людьми!

Режим оказался как во внешней, так и во внутренней изоляции, и основной инструмент, позволяющий сохранить иллюзию его власти, – это насилие.

Схвачены Анатолий Лебедько (экс-лидер ОГП), Владимир Шанцев (лидер Могилевской областной организации), фабрикуется административное дело на Николая Уласевича (лидера Гродненской областной организации)…

За решетку на длительные сроки уже брошены зампредседателя ОГП Александр Кабанов, члены Политсовета Леонид Судаленко и Сергей Ольшевский, член Национального комитета Владимир Непомнящих. 

Многие лидеры и активисты отсидели административные аресты, получили неподъемные штрафы… В отношении лидера ОГП Николая Козлова продолжается "расследование" политически мотивированного уголовного дела. 

Вместо верховенства права действует провозглашенный "принцип": "бывают времена, когда не до закона". Нет ни состязательности процесса, ни независимости судей. 

Судьи намеренно закрывают глаза на очевидную абсурдность обвинений, пренебрегая доказательствами защиты, принимают несправедливые решения, тем самым поощряют беспредел и продолжение репрессий. 

На таком шатком основании, как насилие и тирания (игнорирование законов), ни один режим долго не продержится. 

Мы требуем, чтобы сотрудники силовых структур прекратили преступную практику произвольных задержаний, фабрикации политически мотивированных административных и уголовных дел.

Мы призываем судей и сотрудников силовых структур вернуться в правовое поле, остановить бессмысленную борьбу с национальными символами Беларуси и преследование людей за выражение их гражданской позиции", - говорится в заявлении.
 
 
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Заявление Политсовета ОГП опубликовано на странице партии в фейсбуке
 
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