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После заявлений Маска биткоин рухнул до трехмесячного минимума

17.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биткоин упал до трехмесячного минимума в понедельник на фоне заявлений главы компании Tesla Илона Маска. Стоимость опустилась до 42185 долларов.


 

Об этом сообщает Reuters.
 
Указано, что инвесторы начали продавать криптовалюту после того, как глава компании намекнул на выходных, что автопроизводитель рассматривает или, возможно, уже продал некоторые из своих биткойн-холдингов.

Цена биткоина упала более чем на 9%. Это самый низкий уровень с 8 февраля. Одновременно другая криптовалюта Dogecoin рухнула почти на 7% до 0,48 доллара.

Напомним, 13 мая американский производитель электромобилей Tesla приостановил продажу за биткоины. Причина этого - неэкологичность способа получения этой криптовалюты.

Как писало РБК-Украина, глава компаний Tesla и SpaseX Илон Маск пошутил о криптовалюте Dogecoin, назвав ее "мошенничеством". После этого она резко упала.

Так, 18 апреля курс криптовалюты Bitcoin обвалился до 52 тысяч долларов с отметки около 60 тысяч долларов за один Bitcoin. Обвал произошел всего за 15 минут во время азиатской сессии торгов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин упал до трехмесячного минимума в понедельник на фоне заявлений главы компании Tesla Илона Маска. Стоимость опустилась до 42185 долларов.
 
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