Какие курсы доллара и евро установили обменники 17 мая

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 17 мая снова снижается. В последний раз такой «дешевой» американская валюта была во второй половине декабря 2020 года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 17 мая

На торгах курс доллара продолжил падение, которое было на прошлой неделе. Сейчас курс американской валюты составляет 2,5169 рубля (-0,18% по состоянию на 11.04). Курс евро снизился на 0,06% — до 3,0588 рубля (данные на 11.08), а курс российского рубля вырос на 0,11% — до 3,41 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.08).

Курс доллара ниже 2,52 рубля в последний раз был 21 декабря 2020 года. Тогда курс американской валюты держался на уровне 2,5068 рубля, после чего пошел вверх.

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,568 рубля (БТА Банк), а ниже всего — 2,521 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,518 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке, Банке БелВЭБ, Банке Дабрабыт — 3,1 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,059 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 3,054 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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