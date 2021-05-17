«Парящая» лестница, черная спальня. Вот как выглядит дом белорусских дизайнеров

Источник материала: Tut.by

Журнал Elle Decoration показал дом основателей дизайн-студии VAE Евгения Варковича и Ланы Лето. Дом находится в Минской области, его площадь — 210 м2. Интерьер оформлен в стиле эклектика.



Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru

Просторный и функциональный интерьер с пространством для работы и творчества — таким увидели свой будущий дом руководители студии VAE design & architecture Евгений Варкович и Лана Лето.



Кухня-гостиная. Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru

— Никаких стандартных решений, низких потолков и открытых систем хранения, которые накапливают пыль, — рассказывает пара. — Нам хотелось найти баланс между практичностью и эстетикой, создать минималистичный интерьер, при этом не лишенный тепла.



Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru

Евгений и Лана являются адептами архитектурного подхода в работе, поэтому многие детали интерьера сделали частью общей композиции. Использовали природные тона и правильную геометрию.



Гостевая спальня. Корпусная мебель выполнена по эскизам авторов проекта. Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru

Большая часть предметов обстановки и декора была спроектирована специально для проекта, включая «парящую» лестницу со стеклянными перилами.



Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru

Стилистически кухня-гостиная решена на контрасте фактур. Фасады нижних баз под рабочей поверхностью выкрашены в антрацитовый, слева вся стена отделана шпоном. Фартук и рабочие поверхности выполнены из керамогранита, что позволяет не бояться ни перепадов температур, ни механических повреждений.



Кухня изготовлена на заказ. Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru

— Мы долго работали над кухонным островом. Он служит центром композиции, является одновременно барной, обеденной зоной и зоной хранения. Его оформлял один из известных художников-декораторов Беларуси, он также работал над вытяжной системой.



Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru

Цветовое решение кухонного острова и вытяжки перекликаются друг с другом, ножками кресел и кухонной мойкой, которая тоже была подобрана в тон.



Спальня хозяев. Вся корпусная мебель выполнена по эскизам авторов проекта. Картина Ланы Лето. Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru

Для спальни разработали удобное изголовье, которое содержит в себе все, что необходимо для качественного отдыха: это и прикроватные светильники, и несколько розеток, расположенных по обеим сторонам от кровати, и мини-столик сверху для размещения, например, увлажнителя воздуха, и полки для хранения книг.

— За изголовьем появилась штора, скрывающая просторную гардеробную. Это настолько удобно, что мы решили теперь любую новую кровать проектировать только таким образом!



Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru



Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru

В детской старшей дочери есть все для веселого и комфортного времяпровождения: спальное место на втором уровне, детский «домик», игровая зона, разработанная по системе Монтессори. Все пространство максимально задействовано, и даже лестница служит одновременно и шкафом-стеллажом.



Детская. Корпусная мебель выполнена по эскизам авторов проекта. Картина написана хозяйкой комнаты — юной художницей Лией. Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru



Фрагмент детской. Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru

— Рядом предусмотрено место для рабочего стола, а на свободной стене мы разместили огромное зеркало и магнитно-маркерную доску.



Гостевой санузел. Тумба выполнена по эскизам авторов проекта и отделана керамогранитом. Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru



Фото: Егор Пясковский, elledecoration.ru