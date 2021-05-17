Жириновский рассказал про интим в СССР в эфире «Вечернего Урганта». В том числе про свой опыт

Источник материала: Tut.by

На днях российский политик Владимир Жириновский приходил в эфир программы «Вечерний Ургант». В передаче он рассказал о своем непростом детстве, первой любви и главное — сексе в СССР. В том числе и о своем первом интимном опыте.



Скриншот YouTube

Сперва Жириновский рассказал историю о первой любви, которую назвал «травмой на всю жизнь». Когда он учился в 9-м классе, его параллель в школе поехала на реку Или с палатками. Там случился первый поцелуй будущего политика.

— Собрание через два дня. В нашем классе 9 «В» классная руководительница — она нас возила — [говорит мне]: «Поведение плохое. Вова Жириновский целовался». И другую назвали! Не ту с кем я целовался, а другую. Я возмутился. Получается, обман. Я не целовался с ней! И тут на собрании: «Кто осуждает поведение Вовы Жириновского?» Я, говорит, могу отвернуться, сяду спиной к залу. Все подняли руку! Все тридцать. Это не подлецы? — спросил в эфире Жириновский.

Политик сказал, что вот уже 60 лет помнит эту историю: «Такое унижение, весь класс против». Сразу после этой истории Жириновский вспомнил и о первом интимном опыте. Лидер партии ЛДПР назвал его «более приятным»:

— Уже есть какие-то половые влечения. А папа в КГБ работает у девушки. Ушли гулять они с мамой, мы одни, и я стал ее раздевать. Ну я наивный, чистый, ничего больше не было. Я раздел и все. Полежал. Слышу — родители поднимаются. Я скорее подбегаю и цепочку снимаю, чтобы они не это… Ну, ключами будут открывать. Вот мое первое свидание, когда я, так сказать вот. Сперва ругают, что поцеловался, да не с тем, потом наконец я осмелел. Но она не сопротивлялась. Это взаимное любопытство, 17 лет, «Ромео и Джульетта»…



Скриншот YouTube

Иван Ургант спросил у Жириновского, раздевался ли тогда он сам.

— Я не помню, по-моему, нет. Я не успел, — ответил политик. В зале засмеялись. — Потому что родители могут вернуться. Она-то быстро оденется: халатик, что-то еще… А мне-то что.

В итоге Жириновский подвел итог, что из-за таких воспоминаний юности у людей и возникают проблемы во взрослой жизни. «Не трогайте вы никого», — эмоционально высказался лидер ЛДПР. Также он рассказал о первой брачной ночи, которая случилась в 1971-м:

— Кстати, когда я женился, еще одна травма. Она [жена] не хочет, чтобы мы поехали к ней — родители. Первая брачная ночь! Она девственницей была. Видите как. Пятьдесят лет назад так было. Считалось, что это чистота. Я подхожу снимать номер в гостинице, а мне говорят: «Дайте паспорта, вы москвичи, вам не нельзя». Ну не идиотизм? Номер же есть свободный! На брачную ночь, на одну — дайте мы там переспим, ну. А утром поедем к родителям. Это не травма разве?

Вообще, поводом для приглашения Владимира Жириновского на «Вечерний Ургант» стало его заявление о закрытии передачи. Во время эфира политик пожаловался на то, что его выход случился под песню на иностранном, а не русском языке. Хотя и станцевал под нее: Ургант отметил, что это «был самый долгий танец во время появления на передаче».

Вместо «Вечернего Урганта» Жириновский предложил смотреть ЛДПР-ТВ.