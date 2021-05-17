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Тест, который безошибочно пройдут только собачники и кошатники

17.05.2021 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Домашние животные многих спортсменов не уступают по популярности и уровню обожания своим звездным хозяевам. У некоторых питомцев даже есть отдельные аккаунты в Instagram. Проверьте, сможете ли вы узнать по фото, кто хозяин или хозяйка этих милых созданий.

 
 
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Домашние животные многих спортсменов не уступают по популярности и уровню обожания своим звездным хозяевам. У некоторых питомцев даже есть отдельные аккаунты в...
 
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