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Тест, который безошибочно пройдут только собачники и кошатники
Источник материала: Tut.by
Домашние животные многих спортсменов не уступают по популярности и уровню обожания своим звездным хозяевам. У некоторых питомцев даже есть отдельные аккаунты в Instagram. Проверьте, сможете ли вы узнать по фото, кто хозяин или хозяйка этих милых созданий.
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Домашние животные многих спортсменов не уступают по популярности и уровню обожания своим звездным хозяевам. У некоторых питомцев даже есть отдельные аккаунты в...
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