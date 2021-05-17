Все про «Ночь музеев» в Витебской области. Куда и за чем стоит сходить

Источник материала: Tut.by

Скоро традиционная «Ночь музеев» — они будут открыты в вечернее и даже ночное время, а вход — бесплатный. Изучили программу праздника в музеях Витебской области. Спойлер: обещают много интересного!

Витебский областной краеведческий музей: «День мамонта» и вечер под музыку в прекрасном «Здравнево»



Музей-усадьба Ильи Репина «Здравнево»

18 мая, в Международный день музеев, вход на все постоянные экспозиции и временные выставки в Ратуше бесплатный.

А «Ночь музеев» в этом году решили провести 22 мая на свежем воздухе — в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево» под Витебском.

В программе:

11.00−14.00 — детский праздник «День мамонта в «Здравнево»: выставка «По следам мамонта», игры, викторины, кукольный спектакль, мастер-классы.

Билеты: 6 рублей — детский, 3 рубля — взрослый (мы ничего не перепутали).

18.00−24.00 — «Ночь музеев»: выступление симфонического оркестра, выставка под открытым небом, фаер-шоу и т.д.

Билеты: 20 рублей — взрослый, 15 рублей — пенсионеры и студенты, 10 рублей — детский.

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Музей Миная Шмырева в Витебске: оружие партизан, армейская азбука и сюрприз в «Ночь музеев»



Музей Миная Шмырева

Программа здесь рассчитана на пять дней — с 19 по 23 мая. Адрес: улица Чехова, 4.

19 мая — на протяжении дня музейный квест «Армейская азбука» (стоимость — 2 рубля с участника).

20 мая — интерактивная экскурсия «Оружие партизан» — в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 (3 рубля с участника плюс фото на память с оружием времен Великой Отечественной войны).

21 мая — интерактивная экскурсия «История военной формы периода Великой Отечественной войны» — в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 (3 рубля с участника).

22 мая — «Ночь музеев» (вероятно, будет какой-то сюрприз, потому что информацию по точной программе музей пока держит в секрете и просит следить за новостями в своих группах в соцсетях ( «ВКонтакте» , фейсбук ) и на сайте ).

23 мая — экскурсия по выставке «Мы покоряли небо» (бесплатно).

Вход на постоянную экспозицию платный.

Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник: зоопарк возле башни, роспись сумки «маляванкай», ночная серенада



В Софийском соборе находится Музей истории и архитектуры

Полоцкие музеи ждут гостей 22 мая — с 18.00 до 23.00.

Музей истории архитектуры Софийского собора

18.00−23.00 — выставка «Светёлка въпокоевая»: жыллё палачаніна XVI-XVIII стагоддзяў» (из музейного собрания).

Краеведческий музей

19.00 — «Выходзяць на арэну асілкі…» Встреча с мастерами спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергеем Муравьевым и Дмитрием Яневичем.

Музей белорусского книгопечатания (музейный дворик)

18.00−21.00 — интерактивная площадка «Паперадром» (творческие мастерские по производству бумаги и бумажного декора).

Домик Петра

18.00, 19.00, 21.00 — иммерсивная экскурсия «Цяпло роднай хаты».

18.00−23.00 — выставка «Мікалай Геноў: фотапогляд на Полацк 1950-х гадоў».

19.30 — презентация фильма Игоря Супраненка «Школа майстэрства» с участием автора.

20.00 — музыкальная гостиная «Ну, Геновы! Усе артысты!» с участием представителей рода Геновых.

Природно-экологический музей

12.00−15.00 — мини-зоопарк возле стен башни.

12.00 — мастер-класс по созданию панно в технике кинусайга.

8.00−23.00 — выставка «Знікаючая флора: 40 гадоў Чырвонай кнізе Беларусі» (фотоработы Василия Белякова и квилты мастеров клуба «Рошва» в технике лоскутного шитья).

18.00, 20.00 — мини-экскурсия по музейному ландшафтному саду.

18.30 — интеллектуальный ботанический аукцион «Мой чырвонакніжнік».

18.00−22.00 — музейный квест «У пошуках таямнічай расліны».

Художественная галерея

18.00−23.00 — выставка «Пушкин. Гоголь. Графика Юрия Люкшина из фондов Пушкинского заповедника».

18.00−23.00 — выставка живописи Владимира Прокопцова «Мая Беларусь».

19.00−20.00 — презентация интерактивного проекта «Фрэска».

Музей традиционного ручного ткачества Поозерья

18.00−23.00 — выставка «Квітнеючыя сады маляванкі».

18.00 — мастер-класс па росписи льняной сумки в технике «маляванка».

Музей-библиотека Симеона Полоцкого

18.00−23.00 — выставка одного предмета «Вяртанне забытага імя».

Детский музей

10.00−22.00 — детский квеструм «Путешествие начинается с чемодана?»

18.00 — «Я з кнігай адкрываю свет». Литературный визит (встреча с детской поэтессой Ириной Богдановой, Новополоцк).

Концертный зал Софийского собора

22.00 — «Маленькая ночная серенада», выступит камерный оркестр «Европа-Центр», дирижер — Раиль Садыков.

Билеты на все мероприятия: детям — бесплатно, взрослым — по льготному билету. Гостей музейной ночи также ждет сувенирная лавка (улица Нижне-Покровская, 22). Подробнее — сайт музея-заповедника.

Музейный комплекс истории и культуры Оршанщины: реконструкторы, косплееры, забытые игры из детства



Музейный комплекс истории и культуры Оршанщины. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Гостей ждут 21 мая с 19.00 до 23.00 в городской художественной галерее Виктора Громыко (улица Ленина, 6а, коллегиум иезуитов).

В программе: развлекательный проект «Ночь в музее. Что наша ночь? Игра!», выставки «В темноте» и Press Start, мастер-класс «Чудеса из кофейной чашки», шоу клуба исторической ролевой реконструкции, представление косплееров, концерт.

В музейном дворике можно будет поиграть в забытые игры: «классики», «резиночки» и «лимбо». Будет открыта детская зона «Сундучок со сказками».

Билеты: взрослый — 5 рублей, детский — 2 рубля, дети до 7 лет — бесплатно.

Контактные телефоны: 8 0216 51-20-52; 8 0216 56-37-50.

Глубокский историко-этнографический музей: ретрофото на память, игра про клады, баттл



Музей в Глубоком

Гостей ждут 21 мая с 18.00 до 22.00 по адресу: улица Энгельса, 24.

В программе:

18.00−18.30, площадка за музеем — видеозарисовки, музыкальные композиции, награждение участников квиз-марафона «О той земле, где ты родился…» (открытая площадка за музеем).

18.30−19.30, площадка за музеем — игро-баттл «50 к 1. Ис100рии про музей»: интерактивная командная игра на быстроту мышления и логику.

19.30−22.00 — тематические площадки:

музбродилка «Клады Глубоччины». Настольно-напольная игра для детей и родителей. Клады, деньги, приключения (второй этаж);

Настольно-напольная игра для детей и родителей. Клады, деньги, приключения (второй этаж); детская игровая площадка «Музейные затеи». Головоломки, шуточное гадание «Конфетка с предсказанием», подвижные забавы (площадка возле музея);

Головоломки, шуточное гадание «Конфетка с предсказанием», подвижные забавы (площадка возле музея); фудзона «Шинок на Ломжинской». Ролевая игра с элементами квеста: особенности традиционной культуры и народные блюда (музейный дворик);

Ролевая игра с элементами квеста: особенности традиционной культуры и народные блюда (музейный дворик); командная психологическая ролевая игра «Мафия возвращается». Игра с детективным сюжетом (первый этаж);

Игра с детективным сюжетом (первый этаж); ретроинсталляция «Фото на память». Уникальные предметы прошлого века, услуги профессионального фотографа, ретрофотокарточка за 10 минут (открытая площадка музея).

Также обещают розыгрыш памятного подарка, беспроигрышную лотерею, виртуальное путешествие в VR-шлемах по историческим местам города и района.

Вход на все мероприятия бесплатный, но два рубля в кармане не помешают, шутят организаторы.

Подробнее — тут и по телефону: 8 2156 2−33−70.

Бешенковичский районный историко-краеведческий музей: покажут диафильмы, предложат уху, смелют муку на жерновах



Музей в Бешенковичах. Фото: darriuss.livejournal.com

«Ночь музеев» в Бешенковичах пройдет 18 мая с 12.00 до 19.30. Адрес музея: улица Володарского, 6.

В программе:

12.00−12.30 — открытие праздника;

12.00−17.00 — чаепитие за самоваром и дегустация ухи. Помол муки на жерновах (демонстрация). Выставки керогазов и «Духмяны закуток». Продажа сувениров;

13.00−14.00 — экскурсия по музею;

14.00−16.00 — показ диафильмов «Союзмультфильм»;

16.00−17.30 — мастер-класс по гончарству и соломоплетению;

17.30−19.30 — городской квест «Это мой город».

Телефон для справок и записи на квест и экскурсию: 8 02131 6−01−96. Подробнее: тут .