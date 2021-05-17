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Все про «Ночь музеев» в Витебской области. Куда и за чем стоит сходить
Источник материала: Tut.by
Скоро традиционная «Ночь музеев» — они будут открыты в вечернее и даже ночное время, а вход — бесплатный. Изучили
Витебский областной краеведческий музей: «День мамонта» и вечер под музыку в прекрасном «Здравнево»
18 мая, в Международный день музеев, вход на все постоянные экспозиции и временные выставки в Ратуше бесплатный.
А «Ночь музеев» в этом году решили провести 22 мая на свежем воздухе — в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево» под Витебском.
В программе:
11.00−14.00 — детский праздник «День мамонта в «Здравнево»: выставка «По следам мамонта», игры, викторины, кукольный спектакль, мастер-классы.
Билеты: 6 рублей — детский, 3 рубля — взрослый (мы ничего не перепутали).
18.00−24.00 — «Ночь музеев»: выступление симфонического оркестра, выставка под открытым небом, фаер-шоу и т.д.
Билеты: 20 рублей — взрослый, 15 рублей — пенсионеры и студенты, 10 рублей — детский.
Музей Миная Шмырева в Витебске: оружие партизан, армейская азбука и сюрприз в «Ночь музеев»
Программа здесь рассчитана на пять дней — с 19 по 23 мая. Адрес: улица Чехова, 4.
19 мая — на протяжении дня музейный квест «Армейская азбука» (стоимость — 2 рубля с участника).
20 мая — интерактивная экскурсия «Оружие партизан» — в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 (3 рубля с участника плюс фото на память с оружием времен Великой Отечественной войны).
21 мая — интерактивная экскурсия «История военной формы периода Великой Отечественной войны» — в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 (3 рубля с участника).
22 мая — «Ночь музеев» (вероятно, будет какой-то сюрприз, потому что информацию по точной программе музей пока держит в секрете и просит следить за новостями в своих группах в соцсетях (
23 мая — экскурсия по выставке «Мы покоряли небо» (бесплатно).
Вход на постоянную экспозицию платный.
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник: зоопарк возле башни, роспись сумки «маляванкай», ночная серенада
Полоцкие музеи ждут гостей 22 мая — с 18.00 до 23.00.
Музей истории архитектуры Софийского собора
18.00−23.00 — выставка «Светёлка въпокоевая»: жыллё палачаніна XVI-XVIII стагоддзяў» (из музейного собрания).
Краеведческий музей
19.00 — «Выходзяць на арэну асілкі…» Встреча с мастерами спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергеем Муравьевым и Дмитрием Яневичем.
Музей белорусского книгопечатания (музейный дворик)
18.00−21.00 — интерактивная площадка «Паперадром» (творческие мастерские по производству бумаги и бумажного декора).
Домик Петра
18.00, 19.00, 21.00 — иммерсивная экскурсия «Цяпло роднай хаты».
18.00−23.00 — выставка «Мікалай Геноў: фотапогляд на Полацк 1950-х гадоў».
19.30 — презентация фильма Игоря Супраненка «Школа майстэрства» с участием автора.
20.00 — музыкальная гостиная «Ну, Геновы! Усе артысты!» с участием представителей рода Геновых.
Природно-экологический музей
12.00−15.00 — мини-зоопарк возле стен башни.
12.00 — мастер-класс по созданию панно в технике кинусайга.
8.00−23.00 — выставка «Знікаючая флора: 40 гадоў Чырвонай кнізе Беларусі» (фотоработы Василия Белякова и квилты мастеров клуба «Рошва» в технике лоскутного шитья).
18.00, 20.00 — мини-экскурсия по музейному ландшафтному саду.
18.30 — интеллектуальный ботанический аукцион «Мой чырвонакніжнік».
18.00−22.00 — музейный квест «У пошуках таямнічай расліны».
Художественная галерея
18.00−23.00 — выставка «Пушкин. Гоголь. Графика Юрия Люкшина из фондов Пушкинского заповедника».
18.00−23.00 — выставка живописи Владимира Прокопцова «Мая Беларусь».
19.00−20.00 — презентация интерактивного проекта «Фрэска».
Музей традиционного ручного ткачества Поозерья
18.00−23.00 — выставка «Квітнеючыя сады маляванкі».
18.00 — мастер-класс па росписи льняной сумки в технике «маляванка».
Музей-библиотека Симеона Полоцкого
18.00−23.00 — выставка одного предмета «Вяртанне забытага імя».
Детский музей
10.00−22.00 — детский квеструм «Путешествие начинается с чемодана?»
18.00 — «Я з кнігай адкрываю свет». Литературный визит (встреча с детской поэтессой Ириной Богдановой, Новополоцк).
Концертный зал Софийского собора
22.00 — «Маленькая ночная серенада», выступит камерный оркестр «Европа-Центр», дирижер — Раиль Садыков.
Музейный комплекс истории и культуры Оршанщины: реконструкторы, косплееры, забытые игры из детства
Гостей ждут 21 мая с 19.00 до 23.00 в городской художественной галерее Виктора Громыко (улица Ленина, 6а, коллегиум иезуитов).
В программе: развлекательный проект «Ночь в музее. Что наша ночь? Игра!», выставки «В темноте» и Press Start, мастер-класс «Чудеса из кофейной чашки», шоу клуба исторической ролевой реконструкции, представление косплееров, концерт.
В музейном дворике можно будет поиграть в забытые игры: «классики», «резиночки» и «лимбо». Будет открыта детская зона «Сундучок со сказками».
Билеты: взрослый — 5 рублей, детский — 2 рубля, дети до 7 лет — бесплатно.
Глубокский историко-этнографический музей: ретрофото на память, игра про клады, баттл
Гостей ждут 21 мая с 18.00 до 22.00 по адресу: улица Энгельса, 24.
В программе:
18.00−18.30, площадка за музеем — видеозарисовки, музыкальные композиции, награждение участников квиз-марафона «О той земле, где ты родился…» (открытая площадка за музеем).
18.30−19.30, площадка за музеем — игро-баттл «50 к 1. Ис100рии про музей»: интерактивная командная игра на быстроту мышления и логику.
19.30−22.00 — тематические площадки:
Также обещают розыгрыш памятного подарка, беспроигрышную лотерею, виртуальное путешествие в VR-шлемах по историческим местам города и района.
Вход на все мероприятия бесплатный, но два рубля в кармане не помешают, шутят организаторы.
Бешенковичский районный историко-краеведческий музей: покажут диафильмы, предложат уху, смелют муку на жерновах
«Ночь музеев» в Бешенковичах пройдет 18 мая с 12.00 до 19.30. Адрес музея: улица Володарского, 6.
В программе:
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Скоро традиционная «Ночь музеев» - они будут открыты в вечернее и даже ночное время, а вход - бесплатный. Изучили программу праздника в музеях Витебской области....
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