Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Костевич: будем вводить институт нянь и гибкий график работы для мам

Что мешает сократить в Беларуси декретный отпуск и почему в больших городах детские сады переполнены, рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

"Знаете, конечно, есть проблема инфраструктуры (услуги по уходу за детьми). Специфическая здесь проблема, потому что проблема в новостройках. Микрорайоны, где не построили садики, где их не хватает, не хватает мест. В старых спальных районах садики уже давно перепрофилировались в налоговые, в ЖРЭО, поэтому есть своя специфика. Эти услуги нам надо развивать", – рассказала Костевич в эфире телеканала СТВ .

По ее словам, в этой сфере большую роль играет государство, которое способно максимально предоставить услуги по уходу за детьми. Причем обеспечить не только количество, но и качество. Что касается проблемы переполненных групп, то хотя бы частично решить ее планируют в ближайшие годы.

© Sputnik Светлана Яценюк Бресте В открылся первый детский сад, встроенный в жилой дом

"На текущую пятилетку мы поставили себе задачу: максимально развивать услуги по уходу за детьми. И смотреть не только через стены детских садиков, а, может, и развивать на коммерческой основе детские садики с компенсацией потом средств со стороны государства – как государственный заказ по уходу за детьми", – сказала Костевич.

В частности, в Беларуси планируют присмотреться к институту нянь, который успешно работает в других странах. Еще один ключевой момент - гибкий график работы для мам.

"Очень важно успеть забрать ребенка, успеть отвести ребенка в сад. Мы стали активно двигаться в направлении гибкого графика работы через Трудовой кодекс", – резюмировала министр.

Фрагмент интервью министра труда и социальной защиты Ирины Костевич слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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