Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Россия завершает испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая будет использоваться как на подлодках, так и на кораблях, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов.

"Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии", - сказал он. Перед ВПК стоит задача выйти на серийное производство в обозримом будущем.

"Ракета будет унифицирована и сможет применяться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях, поскольку используются универсальные пусковые установки", - уточнил Владимир Поспелов.

Что такое гиперзвуковая ракета

"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, которая способна осуществлять полет, маневрируя в плотных слоях атмосферы. При этом она использует тягу собственного двигателя.

Максимальная скорость ракеты достигает приблизительно девяти скоростей звука (более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность ракеты заявлена в тысячу километров. Оружие должно поражать одинаково эффективно как надводные, так и наземные цели.

В прошлом году испытания ракеты "Циркон" проходили на фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков". Корабль выполнил три пуска ракеты, два – по морским мишеням и один – по наземной цели.

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