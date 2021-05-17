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Россия завершает испытания ракеты "Циркон"
17.05.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Россия завершает испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая будет использоваться как на подлодках, так и на кораблях, сообщил в интервью
"Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии", - сказал он. Перед ВПК стоит задача выйти на серийное производство в обозримом будущем.
"Ракета будет унифицирована и сможет применяться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях, поскольку используются универсальные пусковые установки", - уточнил Владимир Поспелов.
Что такое гиперзвуковая ракета
"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, которая способна осуществлять полет, маневрируя в плотных слоях атмосферы. При этом она использует тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость ракеты достигает приблизительно девяти скоростей звука (более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность ракеты заявлена в тысячу километров. Оружие должно поражать одинаково эффективно как надводные, так и наземные цели.
В прошлом году
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Гиперзвуковое оружие должно поступить на вооружение российского морского и подводного флота в ближайшее время.
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