|
Главное в понедельник. Судят журналистку Tut.by Любовь Касперович, 11 из 12 обвиняемых по «делу студентов» не признали вину
Источник материала: Onliner
Этот понедельник мы начинаем с традиционной хроники политических новостей. Сегодня судят журналистку Tut.by Любовь Касперович, а с утра был задержан фотограф-фрилансер Илья Добротвор. Кроме того, в Минске продолжается суд над студентами. Подробно обо всем рассказываем ниже.
Одной строкой. Доллар стремится к минимуму за пять месяцев, Мининформ ограничил доступ к сайту probono.by
В Минске начался суд над журналисткой Tut.by Любовью Касперович
Итак, сегодня в Минске начинается суд над Любовью Касперович. Ее обвиняют в участии в несанкционированном пикете (ст. 24.23 КоАП). Судят Любовь по Skype, судья — Сергей Кацер.
Любовь Каспарович заявила, что до сих пор не знает, за что ее задержали. Она не знакома с протоколом,
«Это ложь», — заявила Касперович.
Затем суд отказал журналистке в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с делом.
Напомним, Любовь Касперович задержали во время освещения «дела студентов» в пятницу.
С утра был задержан фотограф-фрилансер Илья Добротвор
Сегодня утром стало известно о задержании фотографа-фрилансера Ильи Добротвора. Об этом
Продолжается суд по «делу студентов»
Сегодня в суде началось очередное заседание суда по «делу студентов». Телеграм-канал «Студэнцкая думка» сообщает, что обвинение спрашивает у студентов, признают ли они свою вину.
Кася Будько и Яна Оробейко сказали, что им обвинение не понятно, Глеб Фицнер согласился с обвинением, остальные фигуранты дела вину не признали.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное в понедельник. Судят журналистку Tut.by Любовь Касперович, 11 из 12 обвиняемых по «делу студентов» не признали вину
Этот понедельник мы начинаем с традиционной хроники политических новостей. Сегодня судят журналистку Tut.by Любовь Касперович, а с утра был задержан...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)