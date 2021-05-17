Главное в понедельник. Судят журналистку Tut.by Любовь Касперович, 11 из 12 обвиняемых по «делу студентов» не признали вину

Источник материала: Onliner Этот понедельник мы начинаем с традиционной хроники политических новостей. Сегодня судят журналистку Tut.by Любовь Касперович, а с утра был задержан фотограф-фрилансер Илья Добротвор. Кроме того, в Минске продолжается суд над студентами. Подробно обо всем рассказываем ниже.

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В Минске начался суд над журналисткой Tut.by Любовью Касперович

Итак, сегодня в Минске начинается суд над Любовью Касперович. Ее обвиняют в участии в несанкционированном пикете (ст. 24.23 КоАП). Судят Любовь по Skype, судья — Сергей Кацер.

Любовь Каспарович заявила, что до сих пор не знает, за что ее задержали. Она не знакома с протоколом, передает БАЖ. Между тем в сообщении говорится, что журналистка отказалась знакомиться с делом.

«Это ложь», — заявила Касперович.

Затем суд отказал журналистке в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с делом.

Напомним, Любовь Касперович задержали во время освещения «дела студентов» в пятницу.





С утра был задержан фотограф-фрилансер Илья Добротвор

Сегодня утром стало известно о задержании фотографа-фрилансера Ильи Добротвора. Об этом сообщает БАЖ. Он успел позвонить и сообщить, что его задерживают.





Продолжается суд по «делу студентов»

Сегодня в суде началось очередное заседание суда по «делу студентов». Телеграм-канал «Студэнцкая думка» сообщает, что обвинение спрашивает у студентов, признают ли они свою вину.

Кася Будько и Яна Оробейко сказали, что им обвинение не понятно, Глеб Фицнер согласился с обвинением, остальные фигуранты дела вину не признали.





(будет дополнено)