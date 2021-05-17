Голосуем за лучшую «тачку нарасхват» в Гродно

Источник материала: Onliner Настал час выбрать победителя второго этапа нашего конкурса «Тачка нарасхват» — он проходил в Гродно. Все просто: три машины, три претендента на один большой приз — сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров и бесплатное ТО на сервисе Bosch. Голосуют читатели. Следующий наш визит состоится в Могилев (желающим принять участие — сюда ).

Напомним участников и их машины:

Виталий продает Mercedes E-Class, который спасал даже в нелегальном пересечении границы. 19-летний автомобиль — с довольно внушительным, но честным пробегом в 440 тыс. км. Продает, потому что хочет купить купить малолитражку для супруги для исключительно городских поездок дом — детсад — магазин. На СТО обнаружили немало проблем, потому продавец заявил о безоговорочной скидке в 500 долларов.





Дмитрий ищет нового владельца для «эмоционального» Infiniti Q50 с разгоном в 5 секунд до сотни. «Рестайлинговая модель — редкий для нашего рынка, но очень интересный автомобиль, — пишет в объявлении владелец. — Битурбированный 3,0-литровый V6 + 7-ступенчатый шустрый автомат в паре с полным приводом дарит водителю чрезвычайно положительные эмоции. Машина для тех, кто любит индивидуальность».





Третий претендент — Владислав. Он продает Volkswagen Tiguan 2014 г. в. «с прозрачной историей». По словам продавца, все годы владения он обслуживал автомобиль только у официального дилера — вся история машины задокументирована (вплоть до замены технических жидкостей).





Кто из претендентов достоин получить приз? Выбор за читателями.

Лучшей "тачкой нарасхват" в Гродно станет

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Mercedes E-Class Infiniti Q50 Volkswagen Tiguan Голосовать

Следующий наш визит — в Могилев.

Напомним краткую инструкцию по участию в конкурсе.

1. Составить оригинальное объявление для действительно продаваемого в «Автобарахолке» Onliner автомобиля.

2. Заполнить форму-анкету . Это быстро: имя, номер телефона для связи (не публикуется), ссылка на объявление…

3. Быть готовым для встречи с корреспондентом в диагностическом центре в согласованное время. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.

В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин приза ( сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch).

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь .