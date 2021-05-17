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Голосуем за лучшую «тачку нарасхват» в Гродно
Источник материала: Onliner
Настал час выбрать победителя второго этапа нашего конкурса «Тачка нарасхват» — он проходил в Гродно. Все просто: три машины, три претендента на один большой приз —
Напомним участников и их машины:
Виталий
Дмитрий
Третий претендент — Владислав. Он
Кто из претендентов достоин получить приз? Выбор за читателями.
Лучшей "тачкой нарасхват" в Гродно станет
Чтобы сделать свой выбор,
Следующий наш визит — в Могилев.
Напомним краткую инструкцию по участию в конкурсе.
1. Составить оригинальное объявление для действительно продаваемого в
2. Заполнить
3. Быть готовым для встречи с корреспондентом в диагностическом центре в согласованное время. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.
В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин приза (
С полными правилами конкурса можно ознакомиться
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Настал час выбрать победителя второго этапа нашего конкурса «Тачка нарасхват» — он проходил в Гродно. Все просто: три машины, три претендента на один большой приз...
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