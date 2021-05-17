﻿ «Страшная сила!»: Пугачева не смогла сдержаться от вида Орбакайте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Страшная сила!»: Пугачева не смогла сдержаться от вида Орбакайте

17.05.2021 11:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Страшная сила!»: Пугачева не смогла сдержаться от вида Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте похвасталась идеальным прессом. Вокалистка, судя по всему, много времени проводит в спортивном зале.

В конце мая Кристина Орбакайте отпразднует 50-летие. Скажем прямо, находясь в возрасте, когда становятся бабушкой, вокалистка выглядит как девочка. Артистка, родив троих детей, смогла сохранить стройную фигурку и цветущий вид.

В личном микроблоге Орбакайте опубликовала свежее фото. Снимок, судя по всему, сделан профессиональным фотографом. Кристина, облаченная в черный брючный костюм, демонстрирует подтянутый животик.

Вокалистка призналась подписчикам, что готовится к юбилею. Вероятно, Кристина запланировала пышное торжество. Находясь в предвкушении праздника знаменитость чувствует себя прекрасно. Артистке даже кажется, что ее организм начал вырабатывать антитела, защищающие от любой заразы.

На пост Кристины Орбакайте отреагировала ее знаменитая мама – Алла Пугачева.

«Красота – страшная сила!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)», – не смогла сдержать эмоции Примадонна отечественной эстрады.


Не прошел мимо свежего фото вокалистки, стилист Игорь Гуляев. Эксперт моды прислал Кристине смеющиеся смайлики. Также знаменитость получила комплименты от Влада Лисовца, Екатерины Стриженовой, Инны Маликовой, Олеси Судзиловской.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце мая Кристина Орбакайте отпразднует 50-летие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тиктокер показал, как нечаянно вырастить сад у себя в ванной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by