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Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Красота – страшная сила!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)», – не смогла сдержать эмоции Примадонна отечественной эстрады.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Страшная сила!»: Пугачева не смогла сдержаться от вида Орбакайте В конце мая Кристина Орбакайте отпразднует 50-летие.

В конце маяотпразднует 50-летие. Скажем прямо, находясь в возрасте, когда становятся бабушкой, вокалистка выглядит как девочка. Артистка, родив троих детей, смогла сохранить стройную фигурку и цветущий вид.В личном микроблоге Орбакайте опубликовала свежее фото. Снимок, судя по всему, сделан профессиональным фотографом. Кристина, облаченная в черный брючный костюм, демонстрирует подтянутый животик.Вокалистка призналась подписчикам, что готовится к юбилею. Вероятно, Кристина запланировала пышное торжество. Находясь в предвкушении праздника знаменитость чувствует себя прекрасно. Артистке даже кажется, что ее организм начал вырабатывать антитела, защищающие от любой заразы.На пост Кристины Орбакайте отреагировала ее знаменитая мама –Не прошел мимо свежего фото вокалистки, стилист. Эксперт моды прислал Кристине смеющиеся смайлики. Также знаменитость получила комплименты от