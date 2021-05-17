Главная → Новости → Разное Электросушилки и фены 17.05.2021 12:06 — Разное Размер текста: A A A Источник материала: В современных торговых центрах, ресторанах быстрого питания, отелях, медицинских учреждениях и не толкьо часто можно встретить электросушилки для рук и настенные фены. Это простое на первый взгляд приспособление практически не бросается в глаза, но способно заметно улучшить качество обслуживания заведения и повысить комфорт посетителей. Несмотря на то, что бумажные полотенца также являются популярным и более бюджетным вариантом для того, чтобы высушить руки в заведении после мытья, этот вариант не устраивает многих владельцев заведений: бумажные полотенца быстро расходуются, требуя регулярной замены и образуют большое количество отходов. Таким образом, более бюджетный вариант превращается в постоянную трату денег на расходники и источник мусора. Электросушилки лишены таких недостатков: являясь единоразовым вложением, они позволяют высушить мокрые руки в течение короткого промежутка времени, не оставляя после себя грязи. Современную сушилку для рук можно купить в Минске в онлайн-магазине Merida.by: этот сервис позволяет найти наиболее доступный и подходящий вариант всего в несколько кликов. Магазин предоставляет достаточный ассортимент, способный удовлетворить любые пожеланий и подобрать устраивающий вариант, не выходя из дома или офиса. Наличие сушилки для рук повышает престиж любого заведения и добавляет ему комфорта и продуманности, а значит - улучшает впечатление посетителей и клиентов и повышает имидж заведения. На что следует обратить внимание при выборе электросушилки Большинство современных заведений предпочитают устанавливать сушилки для рук и фены заранее перед открытием заведения, но многие также приобретают их уже после для повышения уровня комфорта клиентов и персонала. И в том, и в другом случае остается важный вопрос - какую сушилку электросушилку для рук купить и как правильно выбрать прибор, который прослужит долго и будет радовать своей работой и видом. Несмотря на то, что электрические сушилки для рук не отличаются широким функционалом и на первый взгляд кажутся довольно простыми, существуют некоторые характеристики, на которые необходимо обращать внимание при покупке: Материал. Современные электрические сушилки для рук чаще всего предоставлены в дрвух материалах: высокопрочный ABS-пластик и металл. Сушилки с металлическим корпусом обычно изготавливают из нержавеющей стали с антивандальным покрытием, обеспечивающим красивый и эстетичный вид устройства на протяжении долгого времени. Такой материал устойчив к повреждениям и требует минимального ухода: достаточно регулярно протирать его для очищения от следов, остающихся от капель воды, чтобы сушилка выглядела, как новая;

Современные электрические сушилки для рук чаще всего предоставлены в дрвух материалах: высокопрочный ABS-пластик и металл. Сушилки с металлическим корпусом обычно изготавливают из нержавеющей стали с антивандальным покрытием, обеспечивающим красивый и эстетичный вид устройства на протяжении долгого времени. Такой материал устойчив к повреждениям и требует минимального ухода: достаточно регулярно протирать его для очищения от следов, остающихся от капель воды, чтобы сушилка выглядела, как новая; Сопло. Для относительно больших помещений часто приобретаются мощные электросушилки с двусторонним соплом: такой вариант хорош тем, что позволяет высушить руки очень быстро, но требует помещения с высокой пропускной способностью. Небольшие помещения часто ограничиваются сушилками с одним соплом;

Для относительно больших помещений часто приобретаются мощные электросушилки с двусторонним соплом: такой вариант хорош тем, что позволяет высушить руки очень быстро, но требует помещения с высокой пропускной способностью. Небольшие помещения часто ограничиваются сушилками с одним соплом; Нагрев. Современные сушилки могут иметь возможность выбора между холодным и горячим воздухом, в то время как большинство изначально имеют только один стационарный режим. Этого режима достаточно для комфортного пользования в большинстве случаев, но более дорогостоящие заведения и компании часто предпочитают давать клиентам и посетителям возможность выбора. Отдельно стоит упомянуть температуру подаваемого воздуха, которая колеблется от 40° до 65°С. Чем выше температура, тем быстрее будет осуществляться сушка, соответственно, тем меньшее количество времени работы аппарата потребуется и тем меньше электричества он будет потреблять;

Современные сушилки могут иметь возможность выбора между холодным и горячим воздухом, в то время как большинство изначально имеют только один стационарный режим. Этого режима достаточно для комфортного пользования в большинстве случаев, но более дорогостоящие заведения и компании часто предпочитают давать клиентам и посетителям возможность выбора. Отдельно стоит упомянуть температуру подаваемого воздуха, которая колеблется от 40° до 65°С. Чем выше температура, тем быстрее будет осуществляться сушка, соответственно, тем меньшее количество времени работы аппарата потребуется и тем меньше электричества он будет потреблять; Скорость. Среднее время сушки рук в большинстве приборов колеблется до 12 до 20 секунд, в то время как мощные современные электросушилки позволяют добиться сухости рук всего за 7 секунд. Такие мощные сушилки являются идеальным решением для заведений, где требуется высокая скорость посещения уборных: ресторанов, вокзалов, концертных залов, аэропортов;

Среднее время сушки рук в большинстве приборов колеблется до 12 до 20 секунд, в то время как мощные современные электросушилки позволяют добиться сухости рук всего за 7 секунд. Такие мощные сушилки являются идеальным решением для заведений, где требуется высокая скорость посещения уборных: ресторанов, вокзалов, концертных залов, аэропортов; Уровень шума. Несмотря на то, что сушилка для рук не может быть абсолютно тихой, уровень шума в большинстве моделей колеблется от 50 до 75 дБ. Более тихие модели принято устанавливать в жилые помещения и места, где лишний шум нежелателен: небольшие кафе и рестораны, некоторые театры и кинотеатры и т.д.;

Несмотря на то, что сушилка для рук не может быть абсолютно тихой, уровень шума в большинстве моделей колеблется от 50 до 75 дБ. Более тихие модели принято устанавливать в жилые помещения и места, где лишний шум нежелателен: небольшие кафе и рестораны, некоторые театры и кинотеатры и т.д.; Режим работы. Современные сушилки отличаются по способу срабатывания: в некоторых из них установлены датчики, позволяющие запустить прибор после того, как к нему поднесли руки, в некоторых же требуется самостоятельно нажать кнопку. Многие рестораны и кафе предпочитают автоматические сушилки, т.к. отсутствие необходимости прикасаться чистыми руками к кнопкам в общественном туалете повышает уровень комфорта посетителей. Помимо электросушилок, многие гостиницы, пансионаты и отели нуждаются в фенах для посетителей. Отличным вариантом в данном случае является настенный фен: его конструкция и факт крепления к стене уменьшает вероятность кражи и позволяет персоналу быстро заметить его отсутствие. К показателям, о которых необходимо помнить при выборе настенного фена, относятся: Тип работы. Настенные фены подразделяются на автоматические, полуавтоматические и кнопочные по типу включения. Автоматические модели начинают работу в тот момент, когда покидают крепление на стене, полуавтоматические имеют встроенные датчики, реагирующие на руки, а кнопочные являются стандартным способом использования и настенных, и обычных фенов;

Настенные фены подразделяются на автоматические, полуавтоматические и кнопочные по типу включения. Автоматические модели начинают работу в тот момент, когда покидают крепление на стене, полуавтоматические имеют встроенные датчики, реагирующие на руки, а кнопочные являются стандартным способом использования и настенных, и обычных фенов; Длина провода. Разные модели настенных фенов имеют разную длину провода, что позволяет более комфортно перемещаться с ним по комнате и иметь возможность подойти к зеркалу, если оно расположено на удалении от места крепления фена. Провода настенных фенов закручены в спираль, и потмоу даже длинный провод не мешает и не создает проблем при использовании. Приобретайте качественные приборы для себя, своих клиентов и персонала в надежном онлайн-магазине Минска. Каталог товаров Merida.by позволит вам подобрать качественные и эффективные сушилки и фены по доступным ценам. 0 "Душа не упокоена": в Пинске с января не могут найти пропавшее из морга тело женщины Скрывается под другой фамилией: всплыли шокирующие подробности о жизни внебрачной дочери Агутина