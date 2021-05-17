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"Душа не упокоена": в Пинске с января не могут найти пропавшее из морга тело женщины
Источник материала: Партизан
Напомним, об исчезновении тела 37-летней женщины из морга в Пинске сообщалось в январе. Как выясняется, тело не найдено до сих пор!
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По факту исчезновения тела из морга возбудили уголовное дело. Спустя более трёх месяцев со дня, когда пропажу обнаружили, у сестры умершей женщины вопросов больше, чем ответов, пишет
Родственники говорят, что надежды похоронить по-человечески у них уже не осталось. До сих пор они в неведении, что произошло и где тело.
Сестра Юлия отмечает, что история с исчезновением тянется с 30 января. Считай, четыре месяца уже прошло. Женщина недоумевает, почему за столь длительное время семье не дали ответы на вопросы о том, как пропало тело. А главное, не передали его, чтобы провести обряд погребения.
— Как всё развивалось? Просто молчат и всё. Думаю, что если не нашли, то уже и не найдут. Где они мне её возьмут? Письмо пришло, что вроде как дело закрыли. А потом снова следователь какой-то звонил, опрашивал мою родню. Просила, чтобы сказали, если хоть какая надежда? Она ведь мне снится. Душа не упокоена.
Ответили, что огорчать не будут, сделают всё возможное. Будем надеяться, что-нибудь, как они говорят, мы похороним. Может, кого-то подсунут мне. Как я её теперь узнаю? Нам бы хоть как-то похоронить, но надежды уже нет, — рассказывает сестра Юлия.
В конце января Юлии сообщили, что её сестра умерла. Женщина организовала похороны: выкопали яму на кладбище, купили гроб и всё необходимое. После чего поехали за покойницей в Пинск. Но в морге тела не оказалось.
— Такие разборки начались! У меня истерика случилась. Вызвали милицию. Обыскали всё, тело не нашли. Они же думали сначала, что тело встало и пошло! А сестра так высохла за последнее время, что было не узнать… Даже если бы жива была, сама бы не встала и не ушла. Тогда говорили: не волнуйтесь, дайте время, — вспоминает сестра.
Напомним, что в феврале стало известно, что из-за исчезновения тела из морга было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 347 УК РБ «Надругательство над трупом». Больше никаких подробностей этой истории УСК по Брестской области не сообщало.
В Пинской центральной больнице после инцидента заработал новый порядок передачи в морг тел умерших пациентов. Их теперь вручают работникам морга из рук в руки.
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Напомним, об исчезновении тела 37-летней женщины из морга в Пинске сообщалось в январе. Как выясняется, тело не найдено до сих пор!
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