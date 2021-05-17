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Задержан журналист и политик Илья Добротвор
Источник материала: Партизан
Журналиста-фрилансера и политика Илью Добротвора задержали сегодня
Как передает БАЖ, он успел сообщить о своем задержании.
Напомним, Илья и Инна Добротвор, у которых пятеро детей, как и многие беларусы, подверглись давлению за свою гражданскую позицию
В частности, в апреле Инну Добротвор оштрафовали на 4350 рублей за фотографии Бабарико и Тихановского в окне их квартиры, после чего она временно выехала в Польшу.
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Журналиста-фрилансера и политика Илью Добротвора задержали сегодня
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