﻿ Задержан журналист и политик Илья Добротвор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан журналист и политик Илья Добротвор

17.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журналиста-фрилансера и политика Илью Добротвора задержали сегодня



Как передает БАЖ, он успел сообщить о своем задержании.

Напомним, Илья и Инна Добротвор, у которых пятеро детей, как и многие беларусы, подверглись давлению за свою гражданскую позицию

В частности, в апреле Инну Добротвор оштрафовали на 4350 рублей за фотографии Бабарико и Тихановского в окне их квартиры, после чего она временно выехала в Польшу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналиста-фрилансера и политика Илью Добротвора задержали сегодня
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина направил «предмет, похожий на автомат» на подростков, схвачен ими же. Парни рассказали, как это было (видео, обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by