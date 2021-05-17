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Как у Ивлеевой: Тимати сделал подарок сыну и шокировал фанатов

17.05.2021 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский рэпер и бизнесмен Тимати шокировал поклонников: новоиспеченный "холостяк" подарил маленькому сыну очень дорогой и престижный подарок.

Звезда 8 сезона реалити-шоу "Холостяк" – прекрасный отец. Несмотря на то, что он расстался с моделями, родившими ему наследников, рэпер много времени уделяет детям – Алисе и Ратмиру. Знаменитый отец берет их в путешествия и балует подарками.

Недавно Тимати похвастался дорогим сюрпризом для 1,5-годовалого сына: маленький Ратмир получил в подарок настоящий автомобиль премиум-класса.

В своем Instagram Тимати показал момент "вручения": музыкант с малышом на руках зашел в автосалон, где Ратмира уже ждал сюрприз в виде игрушечной машины на лето.

Но главным подарком "на вырост" стал роскошный спорткар Lamborghini стального цвета. Стоимость такого автомобиля стартует с 18 миллионов российских рублей (примерно 245 тысяч долларов – Sputnik). Интересно, что такую машину совсем недавно приобрела и звезда "Орла и решки" Настя Ивлеева, которая тут же присоединилась к фанатам и поздравила наследника в комментариях под постом.

"То самое чувство, когда хочется быть ребенком Тимати"; "Можно и мне на вырост?"; "Обалдеть, не рановато ли?"; "Совсем разбалует ребенка", – написали фолловеры.

Напомним, что недавно в сети также обсуждали премьеру фильма экс-возлюбленной Тимати о разрыве с рэпером.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают баснословно дорогое приобретение звезды "Холостяка" для 1,5-годовалого малыша.
 
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