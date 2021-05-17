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Как зарабатывают на тех, кто делает ставки и играет в казино. Репортаж из Parimatch

17.05.2021 12:41 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Казино, ставки на спорт — этот бизнес окутан стереотипами о «серых сферах» и во многих странах запрещен. Но индустрия развивается и рождает сильных технологических игроков. У них есть чему поучиться. «Мы — индустрия развлечений», — говорят они.

Инсайты про этот бизнес мы подготовили совместно с одним из самых ярких игроков индустрии — компанией Parimatch Belarus. Смотрите выпуск нашего видеопроекта «Про бизнес инсайд».

Что вы узнаете:

00:29 Топ впечатляющих фактов о Parimatch Belarus

01:06 Какой видит свою роль в компании заместитель директора Юлия Лешкова?

02:12 Как выглядит офис Parimatch Belarus в Минске?

04:24 Как компания из «лампового» игрока выросла в крупную технологичную компанию?

12:45 Как запускалось онлайн-казино (и каждый ли может в нем выиграть)? Интервью с руководителем онлайн-казино Юрием Филипченко

23:23 Как развивать продукт в индустрии беттинга и гемблинга? Интервью с руководителем отдела развития и управления продуктом Игорем Слизенем

28:38 Как продвигать продукты в сфере беттинга и гемблинга (и как в этом помог белорусский футбол)? Интервью с коммерческим директором Михаилом Герасимовичем

36:39 В чем особенность ИТ-разработки для беттинга и гемблинга? Интервью с заместителем директора по ИТ Артемом Глебом

44:05 Куда движется Parimatch Belarus? Ответ заместителя директора

47:00 Блиц с топ-менеджерами Parimatch Belarus

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Как зарабатывают на тех, кто делает ставки и играет в казино. Репортаж из Parimatch

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Теги: Минск
 
 
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Казино, ставки на спорт - этот бизнес окутан стереотипами о «серых сферах» и во многих странах запрещен. Но индустрия развивается и рождает сильных технологических...
 
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