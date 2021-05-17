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Как зарабатывают на тех, кто делает ставки и играет в казино. Репортаж из Parimatch
17.05.2021 12:41 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Казино, ставки на спорт — этот бизнес окутан стереотипами о «серых сферах» и во многих странах запрещен. Но индустрия развивается и рождает сильных технологических игроков. У них есть чему поучиться. «Мы — индустрия развлечений», — говорят они.
Инсайты про этот бизнес мы подготовили совместно с одним из самых ярких игроков индустрии — компанией
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Казино, ставки на спорт - этот бизнес окутан стереотипами о «серых сферах» и во многих странах запрещен. Но индустрия развивается и рождает сильных технологических...
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