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Мужская сборная Беларуси по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы

Мужская сборная Беларуси по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы.

В заключительном матче квалификации команда под руководством Виктора Бекши обыграла сборную Норвегии – 3:0 (первая встреча завершилась с таким же счетом в пользу белорусов). Наша команда финишировала в своей отборочной группе на второй строке, и за счет лучшего рейтинга среди сборных, занявших вторые места, завоевала путевку на Евро. Первыми в нашей квалификационной группе стали португальцы. Жеребьёвка мужского чемпионата Европы состоится 27 мая. Турнир пройдёт в Польше, Чехии, Финляндии и Эстонии с 1 по 1 сентября.

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Мужская сборная Беларуси по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы. В заключительном матче квалификации команда под руководством Виктора Бекши...
 
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