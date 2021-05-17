|
10 смешных фото, сделанных очень вовремя. А шестой кадр просто сделает ваш день!
Источник материала: ОНТ
Нередко фотографы умудряются запечатлеть самые неожиданные моменты. Посмотрите на 10 самых из них!
1. Показалось?
2. Нападение или совпадение?
3. Повеселимся?
4. Приближается что-то интересное
5. Вы в танцах!
6. Освоил новую профессию
7. Поймал волну
8. Погнали!
9. Повелительница мыльных пузырей
10. Походка от бедра
А вы замечали подобные моменты в своей жизни? Оглянитесь, перед вами мир, наполненный захватывающими кадрами.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нередко фотографы умудряются запечатлеть самые неожиданные моменты. Посмотрите на 10 самых из них! 1. Показалось? Фото: humor.fm 2. Нападение или совпадение? Фото: kanobu.ru...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)