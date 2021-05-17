10 смешных фото, сделанных очень вовремя. А шестой кадр просто сделает ваш день!

Источник материала: ОНТ

Нередко фотографы умудряются запечатлеть самые неожиданные моменты. Посмотрите на 10 самых из них!

1. Показалось?



Фото: humor.fm

2. Нападение или совпадение?



Фото: kanobu.ru

3. Повеселимся?



Фото: idea.24tv.ua

4. Приближается что-то интересное



Фото: kanobu.ru

5. Вы в танцах!



Фото: forfun.com

6. Освоил новую профессию



Фото: ololo.tv

7. Поймал волну



Фото: bugaga.ru

8. Погнали!



Фото: ochepyatki.ru

9. Повелительница мыльных пузырей



Фото: prikol.ru

10. Походка от бедра



Фото: obozrevatel.com





А вы замечали подобные моменты в своей жизни? Оглянитесь, перед вами мир, наполненный захватывающими кадрами.

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