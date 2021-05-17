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10 смешных фото, сделанных очень вовремя. А шестой кадр просто сделает ваш день!

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 смешных фото, сделанных очень вовремя. А шестой кадр просто сделает ваш день!

Нередко фотографы умудряются запечатлеть самые неожиданные моменты. Посмотрите на 10 самых из них!

 

1. Показалось?


Фото: humor.fm

2. Нападение или совпадение?


Фото: kanobu.ru

3. Повеселимся?


Фото: idea.24tv.ua

4. Приближается что-то интересное


Фото: kanobu.ru

5. Вы в танцах!


Фото: forfun.com

6. Освоил новую профессию


Фото: ololo.tv

7. Поймал волну


Фото: bugaga.ru

8. Погнали!


Фото: ochepyatki.ru

9. Повелительница мыльных пузырей


Фото: prikol.ru

10. Походка от бедра


Фото: obozrevatel.com


А вы замечали подобные моменты в своей жизни? Оглянитесь, перед вами мир, наполненный захватывающими кадрами.

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Нередко фотографы умудряются запечатлеть самые неожиданные моменты. Посмотрите на 10 самых из них!   1. Показалось? Фото: humor.fm 2. Нападение или совпадение? Фото: kanobu.ru...
 
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