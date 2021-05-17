По следам трагедии в Казани. Как защитить наших детей?

Источник материала: ОНТ

11 мая в Татарстане 7 учеников и два учителя погибли, еще 30 человек ранены при нападении на гимназию № 175 Казани. По имеющейся информации, ее же выпускник Ильназ Галявиев в своем Telegram-канале делился планами предстоявших убийств. Казанская трагедия – повод задуматься о причинах случившегося и о том, как уберечь молодое поколение от таких чудовищных шагов. Об этом – авторский взгляд нашего колумниста Павла Игнатьева.

Произошедшее массовое убийство можно квалифицировать как теракт. И только когда «грянул гром» появились призывы «проверить, усилить, ужесточить»... Подробности всего пересказывать нет смысла. Важно понять, почему это стало возможным, в чем глубинные причины? Как избежать или свести к минимуму вероятность такового в будущем? Ведь в 2018 году подобный инцидент уже потряс Керчь…

Конечно, всестороннюю оценку причинам даст следствие. Но все же полагаю, что существенно повлияли достаточно свободный доступ граждан к оружию и отсутствие жесткого контроля интернет-ресурсов. Что под этим подразумевается?

Первое. Пусть официально зарегистрированным охотничьим, но все же оружием, владел 19-летний юноша. Достаточный ли с точки зрения социальной и психологической сформированности возраст для такой «игрушки»? Думаю, нет. Напомню, в «самой демократической стране» – США – даже алкоголь разрешено употреблять лишь с 21 года! Стоимость ружья – 400 долларов США. Много это или мало? Весьма приемлемо. Даже человек с невысокими доходами приобретет, накопив.

Владеть оружием должен зрелый во всех смыслах человек. Совершеннолетие, наступающее согласно законодательству в 18 лет, весьма условно. Еще есть понятие «зрелости личности», достигамемой, примерно, в 25 лет (помните себя в 18 и на 7 лет старше?). Так почему не поднять возрастной порог владения оружием и не обсудить возможность повысить его стоимость? И «фильтр» системы выдачи медсправок для получения лицензий на огнестрельное оружие должен быть максимально жестким.

Второе – более сложное. Очевидно, что отсутствие ограничений для анонимности в Интернете, сайты и видео, пропагандирующие насилие и экстремизм, способствуют формированию искаженного сознания неокрепших «умов» детей, подростков и молодежи. Такие «ростки», заложенные в формируемые психику и мировоззрение, могут привести к сценарию, как в Казани. Нет, Интернет – не источник всех бед. Но нельзя забывать, что он формирует поколение, а современная молодежь – уязвимая прослойка общества. Как губка она может впитать как добродетель, так и зло. Склонность к увлечению магией и мистикой (ведь интересно и необычно!), значение силы и превосходства. Стоит еще раз подчеркнуть: помимо семьи и школы, источником воспитания личности сегодня является интернет-пространство.

Видимо, и Галявиев, назвавшись богом, начал всех ненавидеть, пробудив в себе монстра. Об этом он открыто заявлял в своем Telegram-канале, призывая убивать и других. Секрета из своих настроений не делал.

Беда, что слишком много нас окружает жестокости, к великому сожалению, ставшей обыденной и привычной. Слова «шок» или «боль» часто мелькают на заглавных страницах СМИ. Насилие как данность – серьезнейшая общественная проблема и беда! Лидер по этому негативу – Интернет.

Потому обоснованными представляются предложения о введении на законодательном уровне ответственности интернет-платформ за размещаемую информацию, их контроль на государственной системой. Возможные возгласы о нарушении свободы слова или ее ограничении – не повод отказываться даже от запрета некоторых Telegram- или YouTube-каналов, сайтов. Не нужно путать свободу и вседозволенность. Такая «цензура» в целях защиты морали и гуманизма, может сохранить наши жизни. Позиция должна быть однозначна – неотвратимость наказания даже за призывы к любым формам насилия либо глумления над жертвами трагедий.

В Беларуси после известных событий августа 2020 года под контроль силовых структур взяты некоторые интернет-ресурсы с явным экстремистским уклоном или подтекстом, ограничен доступ к ним. Это – вынужденный, но совершенно оправданный шаг для сохранения психологической безопасности и здоровья общества, от которых зависят стабильность государства в целом и каждого человека в отдельности.

Очевидно, что и нашей стране необходимо сделать срочные выводы из трагедии в Татарстане, от которой в теперешнее время никто не застрахован. Кстати, подобное два года назад произошло у нас, в Столбцах. Но главным фактором по предупреждению ЧП такого рода остается профилактика – воспитание не только в гражданском ключе, но и нравственном. Это – важная составляющая государственной идеологии через пропаганду моральных ценностей и ограничение доступа к источникам деструктивной информации. Очевидно, что этого курса необходимо придерживаться для поддержания благополучного состояния общества и недопущения столь тяжких событий.

Фото: БЕЛТА

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