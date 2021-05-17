ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В национальной хоккейной лиге прошли еще четыре матча плей-офф

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В национальной хоккейной лиге прошли еще четыре матча плей-офф

В национальной хоккейной лиге прошли еще четыре матча плей-офф. Чтобы определить победителя в трех из них понадобилось дополнительное время. 

«Нью-Йорк Айлендерс» был сильнее «Питтсбурга» – 4:3, «Миннесота» с минимальным счетом обыграла «Вегас» – 1:0. Хоккеисты «Флориды» уступили соперникам из «Тампы» – 4:5. А больше всего голов было в матче между «Калгари» и «Ванкувером». Со счетом – 6:5 сильнее оказались хоккеисты «Калгари».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В национальной хоккейной лиге прошли еще четыре матча плей-офф. Чтобы определить победителя в трех из них понадобилось дополнительное время.  «Нью-Йорк Айлендерс»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Супрацоўніка «Беларуснафты», які запісаў зварот за новыя выбары, затрымалі пасьля таго як ён купіў квіток у Кіеў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by