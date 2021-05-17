Источник материала: ОНТ

В национальной хоккейной лиге прошли еще четыре матча плей-офф. Чтобы определить победителя в трех из них понадобилось дополнительное время.

«Нью-Йорк Айлендерс» был сильнее «Питтсбурга» – 4:3, «Миннесота» с минимальным счетом обыграла «Вегас» – 1:0. Хоккеисты «Флориды» уступили соперникам из «Тампы» – 4:5. А больше всего голов было в матче между «Калгари» и «Ванкувером». Со счетом – 6:5 сильнее оказались хоккеисты «Калгари».

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