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Эпичная схватка бельчонка с плюшевым «соперником» попала на видео
Источник материала: ОНТ
На YouTube набирает популярность видео эпичной схватки бельчонка и плюшевой игрушки.
Житель США, опубликовавший ролик, рассказал, что нашел выпавшего из гнезда бельчонка около года назад. Зверька выходили и отпустили, но бельчонок возвращается к спасителям ежедневно.
В один из визитов зверька, американец решил показать бельчонку игрушку. Реакция животного была неожиданной – грызун вступил с плюшевым «соперником» в схватку. Забавная драка была снята на видео.
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На YouTube набирает популярность видео эпичной схватки бельчонка и плюшевой игрушки. Житель США, опубликовавший ролик, рассказал, что нашел выпавшего из гнезда...
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