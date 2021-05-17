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Эпичная схватка бельчонка с плюшевым «соперником» попала на видео

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эпичная схватка бельчонка с плюшевым «соперником» попала на видео

На YouTube набирает популярность видео эпичной схватки бельчонка и плюшевой игрушки.

Житель США, опубликовавший ролик, рассказал, что нашел выпавшего из гнезда бельчонка около года назад. Зверька выходили и отпустили, но бельчонок возвращается к спасителям ежедневно.

В один из визитов зверька, американец решил показать бельчонку игрушку. Реакция животного была неожиданной – грызун вступил с плюшевым «соперником» в схватку. Забавная драка была снята на видео.


Фото: скриншот видео

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На YouTube набирает популярность видео эпичной схватки бельчонка и плюшевой игрушки. Житель США, опубликовавший ролик, рассказал, что нашел выпавшего из гнезда...
 
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