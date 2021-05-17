Эпичная схватка бельчонка с плюшевым «соперником» попала на видео

Источник материала: ОНТ

На YouTube набирает популярность видео эпичной схватки бельчонка и плюшевой игрушки.

Житель США, опубликовавший ролик, рассказал, что нашел выпавшего из гнезда бельчонка около года назад. Зверька выходили и отпустили, но бельчонок возвращается к спасителям ежедневно.

В один из визитов зверька, американец решил показать бельчонку игрушку. Реакция животного была неожиданной – грызун вступил с плюшевым «соперником» в схватку. Забавная драка была снята на видео.



Фото: скриншот видео

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