Источник материала: ОНТ

Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею определился с составом команды на чемпионат мира в Риге.

В заявку попали 27 хоккеистов. В списке три вратаря, 10 защитников и 14 нападающих. Последним к команде присоединился Егор Шарангович – он прилетел в субботу (его клуб, напомним, завершила борьбу за Кубок Стэнли в НХЛ). Свой первый матч на турнире белорусы проведут 21 мая против сборной Словакии. Также в нашей группе на предварительном этапе сыграют Швеция, Чехия, Дания, Швейцария, Великобритания и Россия.

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