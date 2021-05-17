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Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею определился с составом команды на чемпионат мира в Риге

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею определился с составом команды на чемпионат мира в Риге

Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею определился с составом команды на чемпионат мира в Риге.

В заявку попали 27 хоккеистов. В списке три вратаря, 10 защитников и 14 нападающих. Последним к команде присоединился Егор Шарангович – он прилетел в субботу (его клуб, напомним, завершила борьбу за Кубок Стэнли в НХЛ). Свой первый матч на турнире белорусы проведут 21 мая против сборной Словакии. Также в нашей группе на предварительном этапе сыграют Швеция, Чехия, Дания, Швейцария, Великобритания и Россия.

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Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею определился с составом команды на чемпионат мира в Риге. В заявку попали 27 хоккеистов. В списке три вратаря, 10 защитников...
 
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