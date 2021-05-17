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В Израиле во время молитвы рухнула трибуна синагоги, есть погибшие

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Израиле во время молитвы рухнула трибуна синагоги, есть погибшие

В Израиле во время молитвы рухнула трибуна синагоги. Два человека погибли, по последним данным 219 получили травмы.

Устанавливается, соблюдались ли правила при проведении массовой молитвы. Она проходила в частной синагоге, где паломники праздновали один из главных еврейских праздников – Шавуот. Верхняя трибуна, не выдержав нагрузки, рухнула. Всего во время молитвы в здании находились около 600 человек.

Для эвакуации задействовали силы армии обороны Израиля. Пострадавших в больницы доставляли на вертолёте. Местные власти уже заявили, что причина трагедии – в халатности и безответственности. Эта синагога – долгострой, который не имеет разрешения на эксплуатацию.

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В Израиле во время молитвы рухнула трибуна синагоги. Два человека погибли, по последним данным 219 получили травмы. Устанавливается, соблюдались ли правила при...
 
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