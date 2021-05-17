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«Cамое горячее предложение»: в Исландии выставили на продажу проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Cамое горячее предложение»: в Исландии выставили на продажу проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль

В Исландии была выставлена на продажу земля, на которой находится извергающийся вулкан Фаградальсфьядль. Об этом информирует Bloomberg.

Уточняется, что Фаградальсфьядль находится на частной земле, принадлежащей ассоциации землевладельцев из 20 человек. По сведениям Visir, ассоциация уже получила несколько запросов на покупку земли. Председатель ассоциации Сигурдур Гуджон Гисласон в шутку отмечает, что это «самое горячее предложение» по продаже земли в Исландии.


Приобрести можно часть вулкана или всю землю целиком. Цены не уточняются.

Перед будущими владельцами вулкана ставится условие – им будет запрещено ограничивать доступ к Фаградальсфьядлю для широкой публики.

Фото: скриншот видео

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В Исландии была выставлена на продажу земля, на которой находится извергающийся вулкан Фаградальсфьядль. Об этом информирует Bloomberg. Уточняется, что...
 
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