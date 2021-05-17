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«Cамое горячее предложение»: в Исландии выставили на продажу проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль
Источник материала: ОНТ
В Исландии была выставлена на продажу земля, на которой находится извергающийся вулкан Фаградальсфьядль. Об этом
Уточняется, что Фаградальсфьядль находится на частной земле, принадлежащей ассоциации землевладельцев из 20 человек. По
Перед будущими владельцами вулкана ставится условие – им будет запрещено ограничивать доступ к Фаградальсфьядлю для широкой публики.
Фото: скриншот видео
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В Исландии была выставлена на продажу земля, на которой находится извергающийся вулкан Фаградальсфьядль. Об этом информирует Bloomberg. Уточняется, что...
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