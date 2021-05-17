Стрельба в Торонто: один человек погиб, четверо ранены

Источник материала: ОНТ

В Торонто выясняют обстоятельства стрельбы, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали.

Инцидент произошел прямо возле многоквартирного дома. Мужчина вышел из машины и открыл огонь в сторону другого автомобиля. Сделал более ста выстрелов и скрылся. Прибывшие полицейские обнаружили пятерых мужчин с огнестрельными ранениями. Один оказался мёртв. Стрелка сейчас ищут, его личность устанавливают.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram