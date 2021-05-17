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Стрельба в Торонто: один человек погиб, четверо ранены
Источник материала: ОНТ
В Торонто выясняют обстоятельства стрельбы, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали.
Инцидент произошел прямо возле многоквартирного дома. Мужчина вышел из машины и открыл огонь в сторону другого автомобиля. Сделал более ста выстрелов и скрылся. Прибывшие полицейские обнаружили пятерых мужчин с огнестрельными ранениями. Один оказался мёртв. Стрелка сейчас ищут, его личность устанавливают.
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В Торонто выясняют обстоятельства стрельбы, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали. Инцидент произошел прямо возле многоквартирного дома....
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