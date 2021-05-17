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Дедушка из Японии стал популярным гонщиком в 93 года. Внук помог ему освоить компьютерные игры

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дедушка из Японии стал популярным гонщиком в 93 года. Внук помог ему освоить компьютерные игры

В Японии 93-летний дедушка стал популярным геймером. Раньше мужчина работал водителем, благодаря внуку он увлекся виртуальными гонками. На историю обращает внимание Sora News 24.

Во время пандемии внук научил деда играть в игры. Раньше 93-летний пенсионер технологиями не интересовался, но очень любил водить машину. В 1960-х годах мужчина работал таксистом, а в 1970-х годах водил грузовик. Семь лет назад японец сдал права из-за возраста.

Однажды дедушка заметил у своего внука игровой руль. Он захотел попробовать проехать несколько кругов. Кадры с пожилым виртуальным гонщиком были опубликованы на YouTube. Первое видео с дедушкой-геймером было выложено четыре месяца назад, оно набрало свыше 3 млн просмотров.


Сейчас дедушка-геймер продолжает водить виртуальное авто. Как настоящий профессионал, он выбирает в настройках высокие уровни сложности и ручное управление коробкой передач.

Фото: скриншот видео

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В Японии 93-летний дедушка стал популярным геймером. Раньше мужчина работал водителем, благодаря внуку он увлекся виртуальными гонками. На историю обращает...
 
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