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Дедушка из Японии стал популярным гонщиком в 93 года. Внук помог ему освоить компьютерные игры
Источник материала: ОНТ
В Японии 93-летний дедушка стал популярным геймером. Раньше мужчина работал водителем, благодаря внуку он увлекся виртуальными гонками. На историю
Во время пандемии внук научил деда играть в игры. Раньше 93-летний пенсионер технологиями не интересовался, но очень любил водить машину. В 1960-х годах мужчина работал таксистом, а в 1970-х годах водил грузовик. Семь лет назад японец сдал права из-за возраста.
Однажды дедушка заметил у своего внука игровой руль. Он захотел попробовать проехать несколько кругов. Кадры с пожилым виртуальным гонщиком были опубликованы на YouTube. Первое видео с дедушкой-геймером было выложено четыре месяца назад, оно набрало свыше 3 млн просмотров.
Фото: скриншот видео
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В Японии 93-летний дедушка стал популярным геймером. Раньше мужчина работал водителем, благодаря внуку он увлекся виртуальными гонками. На историю обращает...
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