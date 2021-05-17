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В Мексике автобус перевернулся после нападения пассажира на водителя

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мексике автобус перевернулся после нападения пассажира на водителя

В штате Пуэбла (Мексика) в ДТП с автобусом погибли шесть человек, еще 18 были травмированы. Авария произошла из-за нападения на водителя автобуса одним из пассажиров, информирует БЕЛТА со ссылкой на Milenio.

Уточняется, что пьяный пассажир напал на водителя автобуса. Нападавший сел за руль. Автобус перевернулся. 18 человек получили травмы, шестеро погибли.

Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.

Виновник ДТП пытался скрыться с места инцидента, но был задержан.

Фото: Pixabay

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В штате Пуэбла (Мексика) в ДТП с автобусом погибли шесть человек, еще 18 были травмированы. Авария произошла из-за нападения на водителя автобуса одним из пассажиров,...
 
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