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«Дарим радость»: женщины наводят порядок во дворах и на детских площадках
Источник материала: ОНТ
В преддверии Международного дня защиты детей Белорусский союз женщин инициировал миссию добра и заботы.
«Дарим радость» – именно так называется акция. В нашей стране она проходит впервые. Женщины наводят порядок на дворовых территориях и детских игровых площадках. Красят лавочки и турники, высаживают клумбы.
Украшать площадки Белорусский союз женщин и те, кто захочет к ним присоединиться, будут до 1 июня. Инициаторы говорили и о продолжении, после каникул начнётся подготовка к школьному сезону, и там женщины также не останутся в стороне. Задача номер один – подарить радость детям.
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В преддверии Международного дня защиты детей Белорусский союз женщин инициировал миссию добра и заботы. «Дарим радость» – именно так называется акция. В нашей...
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