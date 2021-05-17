«Дарим радость»: женщины наводят порядок во дворах и на детских площадках

Источник материала: ОНТ

В преддверии Международного дня защиты детей Белорусский союз женщин инициировал миссию добра и заботы.

«Дарим радость» – именно так называется акция. В нашей стране она проходит впервые. Женщины наводят порядок на дворовых территориях и детских игровых площадках. Красят лавочки и турники, высаживают клумбы.

Ольга Янская, член Белорусского союза женщин: «Хочется сделать для наших детей хорошее, прекрасное, позитивное настроение. Вот помогаем, чтобы площадка детская также была прекрасна, как эта погода».

Надежда Лазаревич, председатель правления Объединенной организации предприятий Минпрома Белорусского союза женщин: «Каждый человек – творец своей судьбы, ситуации, где он живёт, поэтому каждый должен поучаствовать и это не обязанность, а удовольствие – вместе с семьёй выйти и навести порядок».

Украшать площадки Белорусский союз женщин и те, кто захочет к ним присоединиться, будут до 1 июня. Инициаторы говорили и о продолжении, после каникул начнётся подготовка к школьному сезону, и там женщины также не останутся в стороне. Задача номер один – подарить радость детям.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram