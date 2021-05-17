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Партию зубров из Беловежской пущи отправили в Костромскую область

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Партию зубров из Беловежской пущи отправили в Костромскую область

Партия зубров была направлена из Беловежской пущи в Костромскую область (Россия). Об этом информирует официальный сайт нацпарка «Беловежская пуща».

Уточняется, что в Беловежской пуще насчитывается 675 особей европейского зубра, эта численность больше оптимальной. 

Фото: Национальный парк «Беловежская пуща»

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Партия зубров была направлена из Беловежской пущи в Костромскую область (Россия). Об этом информирует официальный сайт нацпарка «Беловежская пуща». Уточняется,...
 
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