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Партию зубров из Беловежской пущи отправили в Костромскую область
Источник материала: ОНТ
Партия зубров была направлена из Беловежской пущи в Костромскую область (Россия). Об этом
Уточняется, что в Беловежской пуще насчитывается 675 особей европейского зубра, эта численность больше оптимальной.
Фото: Национальный парк «Беловежская пуща»
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Партия зубров была направлена из Беловежской пущи в Костромскую область (Россия). Об этом информирует официальный сайт нацпарка «Беловежская пуща». Уточняется,...
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