Партию зубров из Беловежской пущи отправили в Костромскую область

Источник материала: ОНТ

Партия зубров была направлена из Беловежской пущи в Костромскую область (Россия). Об этом информирует официальный сайт нацпарка «Беловежская пуща».

Уточняется, что в Беловежской пуще насчитывается 675 особей европейского зубра, эта численность больше оптимальной.

Фото: Национальный парк «Беловежская пуща»

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