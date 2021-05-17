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Клиники Гродненской области оснащаются новым диагностическим оборудованием

17.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Клиники Гродненской области оснащаются новым диагностическим оборудованием

В Беларуси за сутки 1627 новых случаев COVID-19. Минздрав призывает не расслабляться, соблюдать дистанцию и масочный режим в общественных местах.

Продолжается и прививочная компания. Вакцину от COVID-19 можно получить не только в поликлиниках, но и прямо на рабочем месте. Медики выезжают на предприятия и организации по всей стране – от столицы до небольших частных фирм в регионах. Параллельно массово закупают современную технику. На днях 12-й по счету компьютерный томограф поступил в Гродненскую область. Это часть программы по улучшению материально-технической базы больниц и поликлиник региона.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «Все городские клиники города Гродно по своим диагностическим и клиническим возможностям должны соответствовать современному уровню – иметь аппараты компьютерной томографии, магнитно-резонансные томографы и прочее диагностическое и лечебное оборудование. Это первый этап. В четвёртой больнице Гродно закупается компьютерный томограф, планируется закупка современного эндоскопического оборудования». 

Также новое оборудование в ближайшее время получат поликлиника Лиды и Волковысская центральная районная больница. Они тоже входят в сеть опорных клиник Гродненщины.

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Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси за сутки 1627 новых случаев COVID-19. Минздрав призывает не расслабляться, соблюдать дистанцию и масочный режим в общественных местах. Продолжается и...
 
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