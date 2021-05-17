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Клиники Гродненской области оснащаются новым диагностическим оборудованием
Источник материала: ОНТ
В Беларуси за сутки 1627 новых случаев COVID-19. Минздрав призывает не расслабляться, соблюдать дистанцию и масочный режим в общественных местах.
Продолжается и прививочная компания. Вакцину от COVID-19 можно получить не только в поликлиниках, но и прямо на рабочем месте. Медики выезжают на предприятия и организации по всей стране – от столицы до небольших частных фирм в регионах. Параллельно массово закупают современную технику. На днях 12-й по счету компьютерный томограф поступил в Гродненскую область. Это часть программы по улучшению материально-технической базы больниц и поликлиник региона.
Также новое оборудование в ближайшее время получат поликлиника Лиды и Волковысская центральная районная больница. Они тоже входят в сеть опорных клиник Гродненщины.
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В Беларуси за сутки 1627 новых случаев COVID-19. Минздрав призывает не расслабляться, соблюдать дистанцию и масочный режим в общественных местах. Продолжается и...
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