Венедиктов: Часики тикают не в пользу Лукашенко

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Главный редактор «Эхо Москвы» – об ослабленной позиции белорусского правителя и символе белорусского протеста.

Алексей Венедиктов назвал Марию Колесникову символом белорусского протеста и отметил, что она для Александра Лукашенко гораздо страшнее, чем Светлана Тихановская.

― Мария Колесникова ― это такой белорусский Навальный. В каком смысле? Она организатор, она мотор и она символ. И в этом смысле она гораздо страшнее для Лукашенко, нежели чем Тихановская. Колесникова ― символ. И поэтому ее надо загнобить. Ну, логика понятна, ― отметил российский журналист и общественный деятель в эфире Эха Москвы .





Он вернулся к теме переговоров белорусской оппозиции с Лукашенко и сообщил, что они перенесены.

― Мы точно знаем, у нас есть фотокопии билетов, которые Тихановская и ее помощник купили на 2 мая в Минск. Понятно, что поскольку оппозиция преследуется, то она прекрасно понимала, что просто так билеты в Минск не покупаются публичным лидером оппозиции. Затем это не состоялось и, как мне сказали, было перенесено, ― заявил Венедиктов в эфире «Эхо Москвы». ― Это означает, что та информация, которую я вам сообщал, о переговорах в конце апреля-начале мая , подтвердилась.

Но мы видим, что Александр Григорьевич не хочет ни под давлением собственной оппозиции, ни под давлением Запада, ни под давлением Путина как-то корректировать свою власть, объем своих полномочий. Поэтому он всячески уклоняется от тех договоренностей, которые, по моим сведениям, у него были с Путиным.

Журналист напомнил, что во время встреч Путина и Лукашенко, а также при визитах российских высокопоставленных чиновников в Минск неоднократно поднимался вопрос о конституционной реформе в Беларуси.

― Путин понимает, что вот этот чемодан без ручки, который тащить тяжело и бросить жалко, надо как-то ему изолентой ручку создать. А Александру Григорьевичу это зачем? Поэтому он маневрирует как политик очень опытный. Ну, сколь веревочка не вейся, я думаю, что там опять на встрече будет об этом разговор, ― считает Венедиктов.

Резюмируя ситуацию в Беларуси, он подчеркну: было очевидно, что Лукашенко силовым образом задавит протест.

― Но было очевидно и другое, что, в отличие от Путина, Лукашенко попал в тиски между собственной протестной повесткой, Западом и Россией, ― объяснил Венедиктов в эфире канала «И грянул Грэм» . ― И Лукашенко в переговорах с Россией обещал политическую реформу Путину, но хочет соскочить с этого обещания. Но куда он соскочит? В сторону кого он соскочит? В сторону своей оппозиции? Нет. В сторону Запада? Нет.

В сторону Китая? Это вопрос денег, вопрос ресурсов. И мы знаем, что Александр Григорьевич ведет переговоры с китайцами о кредите для того, чтобы соскочить с российских кредитов. Мол, если вы мне не дадите денег, я возьму у председателя. И возьмет, если председатель даст.

Не надо упрощать ситуацию, не надо думать, что он заяц, зажатый в клетке. Он очень хитрый, очень осторожный и очень умелый игрок, который пытается сохранить свою власть. Временно у него это получается. Но часики тикают и тикают они не в его пользу. И он это тоже знает, поэтому торопится.