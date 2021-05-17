«Вы не можете задавать вопросы суду». Журналистка TUT.BY Касперович задержана уже более 72 часов

Источник материала: Салiдарнасць

В суде Московского района проходит суд над журналисткой TUT.BY Любовь Касперович. Ее обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии — ч. 1 ст. 24.23.





Любовь Касперович у здания Дома правосудия до задержания

Дело рассматривает судья Сергей Кацер. Любовь участвует в заседании по скайпу. Кацер зачитывает, что Любовь обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии — ч. 1 ст. 24.23 КоАП.

Журналистка сразу заявила, что рядом с ней проходит другой процесс — судят Анатолия Лебедько, поэтому она очень плохо слышит то, что говорит судья. Судья несколько раз повторяет свои вопросы о ее биографии, зачитывает ее права — Любовь слышит все это лишь частично.

Касперович заявляет первое ходатайство: через 10 минут заканчивается 72 часа после ее задержания, и она до сих пор не знает, за что ее задержали и за что она находится в ИВС на Окрестина — просит ознакомить ее с протоколом задержания и правонарушения.

— Я впервые от вас слышу, в чем меня обвиняют, — заявила журналист судье.

— В протоколе имеется отметка, что вы отказались от получения копии протокола, делать отметку, что вам объяснялись ваши права и обязанности, отказались подписывать протокол, — сказал судья.

— Это ложь. Когда делали опись моего имущества, спустя 5 часов после задержания, я делала в протоколе описи отметку, что мне не объяснили, за что я задержана, — заявила Касперович.

Судья Кацер отказал журналистке в ходатайстве — она не сможет ознакомиться с протоколом.

Касперович заявила еще одно ходатайство — пообщаться с адвокатом Андреем Мочаловым.

Защитник также заявил ходатайство — пообщаться с подзащитной, суд его удовлетворил, но дал лишь 7 минут на общение. Из зала попросили выйти всех, кроме адвоката и секретаря судьи — она будет присутствовать при конфиденциальном общении подзащитного с адвокатом.

После общения с журналистом адвокат Мочалов попросил судью предоставить ему время, чтобы ознакомиться с делом. Судья удовлетворяет ходатайство, в суде перерыв до 11.40.

После перерыва адвокат заявил, что в деле имеется протокол, в котором указано, что Любовь была задержана 14 мая в 11.15. То есть 72 часа административного задержания истекли, и журналиста должны отпустить, исключений в законе нет. Адвокат ходатайствовал, чтобы Касперович освободили из-под стражи и вызвали в суд повесткой.

Судья Кацер ходатайство отклонил.

— В связи с тем, что рассмотрение дела суд уже начал, Любовь Викторовна по скайпу участвует, адвокат участвует — препятствий для рассмотрения дела нет, — заявил Сергей Кацер.

Адвокат Мочалов в ответ на это заявил отвод судье.

Судья ушел в совещательную комнату, чтобы принять решение.

В перерыве адвокат рассказал, что Любовь чувствует себя хорошо, у нее все нормально.

В итоге ходатайство об отводе судья отклонил, судебное заседание продолжилось в том же составе.

Адвокат Мочалов заявил еще одно ходатайство: несмотря на то, что новым КоАП предусмотрено участие в суде через скайп, адвокат не видит в этом необходимости, учитывая очень плохую связь, о чем не раз заявила в суде Касперович, плюс, обвиняемая видит только лицо судьи. Защитник попросил обеспечить личную явку Любови в суд.

— Любовь Викторовна, вы слышали ходатайство защитника? — спросил судья.

— Нет, — сказала Любовь, на фоне у нее продолжают говорить какие-то люди и что-то шумит.

Судья ходатайство отклонил. Любовь попросила объяснить ей, почему она в ИВС, если нет никакого решения суда о ее виновности, а 72 часа уже истекли.

— Любовь Викторовна, вы не можете задавать вопросы суду, — заявил Кацер.

В понедельник, 17 мая, около 11.15 истекли 72 часа после задержания, то есть Любовь должны или отпустить, или осудить до этого времени.

Любовь Касперович была задержана во время исполнения своих профессиональных обязанностей 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где проходил суд по «делу студентов». Возле здания суда собралось не менее 100 человек, желающих поддержать студентов: их родственники, друзья, неравнодушные белорусы. В зал заседания почти никого не пустили, и милиция попросила разойтись находящихся у здания людей, позже начались задержания. Среди задержанных оказалась и Любовь Касперович, ее отвезли в РУВД Московского района.

Перед задержанием Любовь интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж.