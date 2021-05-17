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В Гомеле открылся официальный дилер Mitsubishi

17.05.2021 12:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Автомобили Mitsubishi никогда не пользовались большим успехом у белорусов. Особенно это касается новых моделей. Лет 15 назад неплохо продавался Lancer. Потом кое-какой успех был у Outlander. Но в лидеры продаж японский бренд не вырывался никогда. Тем не менее импортер Mitsubishi продолжает расширять дилерскую сеть в Беларуси. В Гомеле начал работу 3-й автоцентр японского бренда. 

В Гомеле открылся официальный дилер Mitsubishi

Дилер расположился по адресу пр-т Космонавтов, 116. Здание выполнено в соответствии с актуальными требованиями японского бренда. Имеется шоурум на шесть автомобилей, тестовый парк, склад запасных частей, расходных материалов и аксессуаров.

В Гомеле открылся официальный дилер Mitsubishi

Зона сервиса и технического обслуживания нового дилерского центра Mitsubishi имеет полный набор технологического оборудования и специнструментов для послепродажного сопровождения автомобилей японского бренда. Для посетителей предусмотрена зона ожидания с бесплатным доступом к Wi-Fi, кафе и детской игровой площадкой.

В Гомеле открылся официальный дилер Mitsubishi
Mitsubishi Carisma I Рестайлинг, 1999 г.в., 340 000 км
синий, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
5926 р.
2350$ / 1936€
Mitsubishi Colt VI (Z30) Рестайлинг, 2011 г.в., 71 659 км
серый, хетчбэк, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
18 152 р.
7199$ / 5931€
Mitsubishi Colt V (CJ), 1996 г.в., 366 500 км
голубой, хетчбэк, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
3782 р.
1500$ / 1236€
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Теги: Гомель
 
 
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Автомобили Mitsubishi никогда не пользовались большим успехом у белорусов. Особенно это касается новых моделей. Лет 15 назад неплохо продавался Lancer. Потом кое-какой...
 
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