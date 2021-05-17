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В Гомеле открылся официальный дилер Mitsubishi
Источник материала: Onliner
Автомобили Mitsubishi никогда не пользовались большим успехом у белорусов. Особенно это касается новых моделей. Лет 15 назад неплохо продавался Lancer. Потом кое-какой успех был у Outlander. Но в лидеры продаж японский бренд не вырывался никогда. Тем не менее импортер Mitsubishi продолжает расширять дилерскую сеть в Беларуси. В Гомеле начал работу 3-й автоцентр японского бренда.
Дилер расположился по адресу пр-т Космонавтов, 116. Здание выполнено в соответствии с актуальными требованиями японского бренда. Имеется шоурум на шесть автомобилей, тестовый парк, склад запасных частей, расходных материалов и аксессуаров.
Зона сервиса и технического обслуживания нового дилерского центра Mitsubishi имеет полный набор технологического оборудования и специнструментов для послепродажного сопровождения автомобилей японского бренда. Для посетителей предусмотрена зона ожидания с бесплатным доступом к Wi-Fi, кафе и детской игровой площадкой.
синий, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серый, хетчбэк, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
голубой, хетчбэк, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
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Автомобили Mitsubishi никогда не пользовались большим успехом у белорусов. Особенно это касается новых моделей. Лет 15 назад неплохо продавался Lancer. Потом кое-какой...
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