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Это снос? Узнали, что происходит с «Миром моды» в Ждановичах

17.05.2021 12:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Рынок «Ждановичи» (на самом деле полноценный торговый город) не пустой звук для белорусов: сюда съезжаются все и продается здесь, наверное, все. Огромная территория, открытые и крытые ряды, тысячи продавцов — популярность у места, может, уже и не такая, как еще десять-пятнадцать лет назад, но свой клиент есть, поэтому жизнь исправно бурлит шесть дней в неделю, а зоркий глаз посетителей отмечает все изменения, происходящие на территории «города».

Это снос? Узнали, что происходит с «Миром моды» в Ждановичах
Это снос? Узнали, что происходит с «Миром моды» в Ждановичах
Это снос? Узнали, что происходит с «Миром моды» в Ждановичах

Тех, кто побывал на рынке в эти выходные, могла взволновать картина «исчезающего» «Мира моды»: от одного из зданий остался только бетонный остов да пустые глазницы. Паникеры даже успели предположить, что «Ждановичи» сносят — мол, началось. Однако в администрации торгового города успокаивают: это не снос, а усовершенствование.

Это снос? Узнали, что происходит с «Миром моды» в Ждановичах
Это снос? Узнали, что происходит с «Миром моды» в Ждановичах

— В данный момент проводятся плановые работы по замене внешнего остекления фасада здания. Немного позже мы раскроем подробности и покажем, как будет выглядеть «Мир моды» после реализации проекта, — пояснили в компании.

Это снос? Узнали, что происходит с «Миром моды» в Ждановичах
Это снос? Узнали, что происходит с «Миром моды» в Ждановичах

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Это снос? Узнали, что происходит с «Миром моды» в Ждановичах

 
 
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Рынок «Ждановичи» (на самом деле полноценный торговый город) не пустой звук для белорусов: сюда съезжаются все и продается здесь, наверное, все. Огромная...
 
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