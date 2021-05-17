Это снос? Узнали, что происходит с «Миром моды» в Ждановичах

Источник материала: Onliner

Рынок «Ждановичи» (на самом деле полноценный торговый город) не пустой звук для белорусов: сюда съезжаются все и продается здесь, наверное, все. Огромная территория, открытые и крытые ряды, тысячи продавцов — популярность у места, может, уже и не такая, как еще десять-пятнадцать лет назад, но свой клиент есть, поэтому жизнь исправно бурлит шесть дней в неделю, а зоркий глаз посетителей отмечает все изменения, происходящие на территории «города».













Тех, кто побывал на рынке в эти выходные, могла взволновать картина «исчезающего» «Мира моды»: от одного из зданий остался только бетонный остов да пустые глазницы. Паникеры даже успели предположить, что «Ждановичи» сносят — мол, началось. Однако в администрации торгового города успокаивают: это не снос, а усовершенствование.









— В данный момент проводятся плановые работы по замене внешнего остекления фасада здания. Немного позже мы раскроем подробности и покажем, как будет выглядеть «Мир моды» после реализации проекта, — пояснили в компании.











