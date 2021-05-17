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Суд над студентами: вину признал лишь один

17.05.2021 12:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суд над студентами: вину признал лишь один
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Сегодня в суде по «делу студентов» закончили читать обвинения, начали опрашивать свидетелей.

По делу проходят 12 человек. Это студенты БГУ Ксения Сыромолот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг (незадолго до задержания его отчислили), студентки БГПУ Яна Орбейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, Мария Каленик — из Академии искусств, Глеб Фицнер из МГЛУ, а также преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.

Их держат в СИЗО уже более шести месяцев. Их обвиняют по ч. 2 ст. 17 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), им грозит до трех лет лишения свободы.

Сегодня, как и раньше, в суд пускали только по два родственника каждого из задержанных.

От родственников, которые попали в зал, стало известно, что после того как закончили читать обвинения, у подсудимых спросили, признают ли вину.

Преподавательница Ольга Филатченкова, студентки Кася Будько, Яна Оробейко и Ксения Сыромолот сказали, что не понимают, в чем конкретно их обвиняют и отказались признавать вину. Остальные фигуранты просто сказали, что вину не признают.

Вину по ч. 1 ст. 342 признал только студент МГЛУ Глеб Фицнер.
 
 
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Вину по ч. 1 ст. 342 признал только студент МГЛУ Глеб Фицнер.
 
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