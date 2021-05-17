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Суд над студентами: вину признал лишь один
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По делу проходят 12 человек. Это студенты БГУ Ксения Сыромолот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг (незадолго до задержания его отчислили), студентки БГПУ Яна Орбейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, Мария Каленик — из Академии искусств, Глеб Фицнер из МГЛУ, а также преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.
Их держат в СИЗО уже более шести месяцев. Их обвиняют по ч. 2 ст. 17 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), им грозит до трех лет лишения свободы.
Сегодня, как и раньше, в суд пускали только по два родственника каждого из задержанных.
От родственников, которые попали в зал, стало известно, что после того как закончили читать обвинения, у подсудимых спросили, признают ли вину.
Преподавательница Ольга Филатченкова, студентки Кася Будько, Яна Оробейко и Ксения Сыромолот сказали, что не понимают, в чем конкретно их обвиняют и отказались признавать вину. Остальные фигуранты просто сказали, что вину не признают.
Вину по ч. 1 ст. 342 признал только студент МГЛУ Глеб Фицнер.
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Вину по ч. 1 ст. 342 признал только студент МГЛУ Глеб Фицнер.
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