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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд над студентами: вину признал лишь один Вину по ч. 1 ст. 342 признал только студент МГЛУ Глеб Фицнер.

По делу проходят 12 человек. Это студенты БГУ(незадолго до задержания его отчислили), студентки БГПУ, отчисленные из БНТУ— из Академии искусств,из МГЛУ, а также преподавательница БГУИРи выпускница БГМУ, представительницапо делам молодежи и студентовИх держат в СИЗО уже более шести месяцев. Их обвиняют по ч. 2 ст. 17 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), им грозит до трех лет лишения свободы.Сегодня, как и раньше, в суд пускали только по два родственника каждого из задержанных.От родственников, которые попали в зал, стало известно, что после того как закончили читать обвинения, у подсудимых спросили, признают ли вину.Преподавательница Ольга Филатченкова, студентки Кася Будько, Яна Оробейко и Ксения Сыромолот сказали, что не понимают, в чем конкретно их обвиняют и отказались признавать вину. Остальные фигуранты просто сказали, что вину не признают.Вину по ч. 1 ст. 342 признал только студент МГЛУ Глеб Фицнер.