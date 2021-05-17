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«Независимая газета»

«Западные страны имеют свои дипломатические представительства в Беларуси, но не признают легитимность власти, которая управляет страной. Ситуация довольно редкая. Она складывается тогда, когда в какой-то стране происходят драматические события, которые весьма негативно воспринимаются международной общественностью», – пишет эксперт по этому поводу в своем Telegram-канале. Это ограничивает дипломатов в правах, они не могут полноценно исполнять свои обязанности, отмечает Валерий Карбалевич.

«Сегодня мы можем наблюдать, как внешняя политика Беларуси доведена до полного абсурда и больше походит на фарс, чем на дипломатические отношения», – заявил бывший дипломат Павел Латушко.

«Внешнеполитическая субъектность еще не потеряна, но она резко сократилась, и отношения с Россией – это сегодня доминанта внешней политики. Остальные внешнеэкономические контакты – больше для пиара. Это скорее психотерапия: дескать, смотрите, есть еще государства, которые признают меня президентом. Сам факт, что это надо доказывать, говорит о многом. Не думаю, что Китай может стать серьезным партнером, потому что он заинтересован в хороших отношениях Беларуси с ЕС. Думаю, что сейчас интерес к инвестициям в Беларусь у Китая упал», – прокомментировал ситуацию во внешней политике Карбалевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дефолт Лукашенко Международные контакты официального Минска сведены к минимуму.

Местная общественность язвительно отреагировала на такие дипломатические казусы, а политические оппоненты Лукашенко заявили о крахе внешней политики Беларуси.Он отметил, что экспорт товаров снизился на 37% по сравнению с 2012 годом, за этот же период объем иностранных инвестиций в реальный сектор экономики стал ниже на 5,5 млрд долл., количество кадровых дипломатов в министерстве сократилось в два раза, грядет третья волна сокращений, репутация страны в глазах международных партнеров уничтожена, а ее независимость и суверенитет находятся под угрозой. Интересно, что вину за это Латушко возлагает на Макея, который благополучие страны ценит гораздо меньше, чем свое желание оставаться во власти.Впрочем, эксперты не склонны переоценивать роль отдельных личностей в белорусской истории, поскольку политику в стране определяет один человек – Лукашенко. Его действия привели к фактическому дефолту внешней политики страны.Эксперт не видит позитивных сдвигов в отношениях режима с Западом. «У меня такое впечатление, что в рамках существующего политического режима нормализация отношений невозможна», – сказал он. «Я вижу процесс сжигания мостов, а не их наведение.