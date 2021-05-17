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Задержали журналиста-фрилансера Илью Добротвора
Источник материала: UDF
Илья Добротвор
Илья и Инна Добротворы (у них пятеро детей) подверглись давлению за последние несколько месяцев.
Так, Инну Добротвор оштрафовали в апреле на 4350 рублей за фотографии Бабарико и Тихоновского в окне. Она временно выехала в Польшу.
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Илья и Инна Добротворы (у них пятеро детей) подверглись давлению за последние несколько месяцев.
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